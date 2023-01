La nuova classifica della Serie A: cosa cambia dopo la stangata alla Juve

Un brutto colpo per la Juventus, che vede compromesse le proprie ambizioni in campionato. La stangata della Corte Federale d’Appello, che ha penalizzato i bianconeri di 15 punti, riscrive la classifica di serie A, con la squadra di Allegri che precipita dagli attuali 37 a 22 punti.

Arrivano dunque pessime notizie sia per i tifosi bianconeri ma anche per la squadra, impegnata all'inseguimento del Napoli, prima della pesante sconfitta nello scontro diretto. La Procura aveva richiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso, ma la Corte Federale ha deciso di andare oltre le richieste dell'accusa con una condanna ancora più pesante. Oltre ai punti di penalizzazione, la Corte d’Appello ha imposto il divieto di mantenere incarichi ufficiali dagli 8 ai 30 mesi all’attuale direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, e agli ex dirigenti Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro dieci giorni, mentre la Juventus avrà tempo un mese per fare ricorso alla . Le altre otto squadre coinvolte nel processo sono state invece prosciolte.

La nuova classifica

Cambia in maniera piuttosto drastica la classifica della Serie A, dopo la decisione di oggi della Corte Federale d'Appello, che ha comminato 15 punti di penalizzazione alla Juventus, da scontarsi in questa stagione sportiva. I bianconeri attualmente erano al terzo posto con 37 punti insieme all'Inter, un punto dietro al Milan secondo a 38 e dieci punti dietro al Napoli di Spalletti a 47, si ritrovano a 22 punti. Ma non solo scivolano così al decimo posto, lontanissimi dalla zona Champions League (a -12 da Lazio, Roma e Atalanta) a pari merito con Bologna ed Empoli, in una zona anonima della classfica. In attesa di eventuali riduzioni della sanzione, i bianconeri sembrano fuori dai giochi nella corsa all'Europa.