Luci e dolcezze scaldano la festa di Santa Lucia

La festa di Santa Lucia, celebrata il 13 dicembre, è una delle ricorrenze più amate e sentite in molte regioni italiane. Questa festività non solo onora la santa protettrice della vista, ma è anche un'occasione per gustare una varietà di piatti tradizionali che rispecchiano la ricchezza culturale e culinaria delle diverse regioni d'Italia.



In Lombardia, soprattutto a Milano,

la tradizione vuole che si prepari il "Risotto di Santa Lucia", un piatto semplice ma gustoso, realizzato con riso, brodo di carne e zafferano.

Questo risotto è simbolo di calore e accoglienza, ideale per le fredde giornate di dicembre. È un piatto che rappresenta la semplicità e la genuinità della cucina lombarda, con ingredienti locali che esaltano i sapori di una volta.



In Sicilia, invece, la celebrazione di Santa Lucia è particolarmente sentita a Siracusa, città natale della santa. Qui, gli arancini sono i protagonisti indiscussi della tavola. Queste deliziose sfere di riso, farcite con ragù, piselli, mozzarella e altre prelibatezze, vengono fritte fino a doratura perfetta, regalando un'esplosione di sapori ad ogni boccone. La loro preparazione è un'arte tramandata di generazione in generazione, e ogni famiglia ha la sua ricetta segreta. Inoltre, è consuetudine preparare la "cuccìa", un dolce a base di grano bollito mescolato con ricotta, cioccolato, canditi e zucchero. La cuccìa è un dolce che simboleggia la semplicità e la resilienza, ricordando il miracolo della santa che salvò la popolazione dalla carestia.



Nel Veneto e in Friuli Venezia Giulia, la tradizione prevede la preparazione di dolci tipici come i biscotti speziati di Santa Lucia a forma di stella, che ricordano la purezza e la luce della santa. Questi biscotti sono spesso decorati con zucchero a velo o glassa colorata e sono perfetti da gustare con una tazza di tè caldo. Un'altra prelibatezza tipica di queste regioni è la "gubana", un dolce a base di pasta lievitata farcita con un ricco ripieno di noci, uvetta, pinoli, zucchero e spezie. La gubana è un dolce che richiede tempo e pazienza per essere preparato, ma il risultato finale è una vera esplosione di sapori che incanta il palato.



In Puglia, la festa di Santa Lucia è un'occasione per preparare le "pettole", soffici palline di pasta lievitata fritte in olio bollente, che possono essere servite sia in versione dolce che salata. Accompagnate con miele, zucchero o vino cotto, oppure farcite con acciughe e capperi, le pettole sono un vero e proprio simbolo di convivialità e festa. Durante la celebrazione, è comune vedere intere famiglie riunite intorno alla tavola, intenti a friggere pettole e a raccontarsi storie e aneddoti. Anche le orecchiette, tipica pasta pugliese, vengono spesso preparate in occasione di Santa Lucia, condite con sughi semplici ma saporiti, come quello a base di cime di rapa o pomodoro fresco e ricotta salata. Questo piatto rappresenta la semplicità e la genuinità della cucina pugliese, dove gli ingredienti freschi e di stagione sono sempre al centro.

Ben lontana dai confini nazionali è interessante osservare come Santa Lucia sia celebrata con fervore anche in Svezia.



Qui, la tradizione vuole che si preparino i "lussebullar" o "lussekatter", dolci allo zafferano a forma di S, serviti durante la processione della santa. Questi dolcetti, soffici e profumati, sono perfetti accompagnati dal "glögg", una bevanda calda speziata simile al vin brulé. In Svezia, la processione di Santa Lucia è un evento magico, con bambine vestite di bianco che indossano corone di candele e cantano canti tradizionali.

I lussebullar vengono spesso preparati in grandi quantità e condivisi con amici e familiari, creando un'atmosfera di calore e comunità.

Le tradizioni gastronomiche della festa di Santa Lucia riflettono l'importanza di questa celebrazione nel cuore delle persone non solo in Italia ma anche nel lontano Nord. Un giorno speciale che apre la via alla magia del Natale che sta arrivando.