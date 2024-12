Nio, conto alla rovescia alcolico per il Natale

Ascolta ora 00:00 00:00

Scandire i giorni che mancano al Natale con un buon cocktail non è davvero una cattiva idea. Si può fare visitando ogni sera un bar differente, ed è davvero divertente, ma costoso, e poi il freddo?, il parcheggio?, la baby sitter? Oppure si può acquistare (o farsi regalare) il calendario dell’avvento di Nio cocktails, azienda leader nei cocktail ready-to-drink di alta qualità.

La confezione comprende dodici cassettini numerati dall0 1 al 12 per il proprio conto alla rovescia che dovrebbe scandire i giorni dal 12 al 23 di dicembre (ma poi ognuno fa come meglio crede, ci mancherebbe); ogni cassettino comprende due cocktail uguali, per un assortimento di dodici” titoli. Ci sono grandi classici come il Cosmopolitan (vodka Ketel One, sciroppo al mirtillo, Cointreau, lime), il Negroni (gin Tanqueray, le note amari del Campari Bitter e del vermouth Cocchi Storico, angostura), l’Espresso Martini (vodka Ketel One e liquore al caffè Fair), l’Old Fashioned (Bulleit bourbon whiskey e l’amaro dell’angostura), e poi il Gin Proved (gin Tanqueray, liquore Bois Parfait Amour, acido citrico e zucchero liquido), il Revolver (Bulleit bourbon, Bols Crème de cacao brown, liquore al caffè e angostura), delle variazioni su classici come il Cuban Negroni con il Ron Santiago de Cuba Extra Anejo 11 anos al posto del gin, lo Snow Daiquiri, il Disaronno Sour, il Winter Sidecar, il Margarita Next e il Christmas Margarita. Non c’è un ordine preciso, ognuno può bere quello che vuole quando vuole secondo umore e compagnia. Il calendario dell’avvento Nio è in vendita sul sito nio-cocktails.com al prezzo di 133 euro.

Per le feste Nio propone anche tre cocktail “natalizi” che sono stati ideati da Patrick Pistolesi, il bar manager del migliore cocktail bar d’Italia, il Drink Kong di Roma, di cui vi ho raccontato di recente, al 33esimo posto nella classifica dei World’s Fifty Best Bars. Il primo è il Clementea, un cocktail dolce e speziato, fresco e agrumato in bocca grazie al mandarino, con le note calde e vellutate del cognac e il tocco sofisticato garantito dal tè, una rivisitazione di un classico Vodka Sour. Il secondo è il Coco Noel, un cocktail raffinato e al contempo popolare e invitante, in un notevole equilibrio tra dolcezza e intensità dove il gusto opulento del Baileys Irish Cream è impreziosito da decise note di caramello, cocco e cacao. La consistenza è cremosa e rende anche l’esperienza tattile davvero interessante. Il terzo è l’Amaretti Sour, con note calde e dolci, un accento vellutato e ispirato ai sapori natalizi. Le note di mandorla del Disaronno e i toni nocciola del Frangelico si fondono creano una base cremosa e avvolgente sucui si innesta la componente agrumata tipica di un “sour”, che conferisce freschezza e leggerezza al drink. Questi drink, asseieme a tutti gli altri del ricco menu Nio, che comprende 43 cocktail ordinati per gusto o per base alcolica, sono acquistabili in box da tre (20 euro), sei (38 euro) e nove drink (54 euro) che possono essere composte a piacimento. Si possono ordinare anche box preconfezionate con diversi temi. Bere un cocktail Nio è estremamente semplice, basta agitare bene la confezione, che ha il formato di un cd, tagliare con delle forbici un angolo della confezione e versare nel bicchiere più adatto, con ghiaccio ove richiesto e aggiungendo una guarnizione qualora lo si desideri.

Nio cocktails (il nome è l’acronimo di “needs ice only”, serve solo il ghiaccio) è stata fondata nel 2017 da Luca Quagliano e Alessandro Palmarino con la collaborazione di Pistolesi, inizialmente per fornire retailer specializzati come ristoranti, bar, hotel, compagnie aeree e poi si è aperta al mercato dei consumatori, che hanno premiato la

start-up soprattutto durante la pandemia. E’ un’azienda interamente made in Italy, che utilizza spirit premium e ingredienti di alta qualità, senza conservanti né additivi e che vanta un packaging totalmente sostenibile.