Le pagelle di Spagna-Argentina: i migliori e i peggiori della finale dei Mondiali

La Spagna è campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse superano l’Argentina 1-0 con un gol dopo i tempi supplementari di Ferran Torres. Primo tempo con poche emozioni con gli spagnoli a fare sempre la partita. L’Argentina è senza energie e Messi non riesce ad entrare nel gioco. Col passare dei minuti le Furie Rosse prendono il sopravvento senza però trovare il guizzo vincente. L’espulsione per doppio giallo di Enzo Fernandez fa diventare la partita un assedio. Si va ai supplementari. Ferran Torres porta la Spagna sul tetto del mondo, nell’ultima di Messi ai Mondiali.

Spagna

Unai Simon 6 - Specialista nelle uscite a metà campo. Non deve effettuare nemmeno una parata.

Pedro Porro 6.5 - Abile in entrambi le fasi. Si conferma uno dei punti di forza della squadra.

Pau Cubarsì 7 - Gioca con la sicurezza di un veterano. Una delle colonne della Roja.

Aymeric Laporte 6 - Con solo Julian Alvarez da sorvegliare, si limita all’ordinaria amministrazione. Eric Garcia sv

Marc Cucurella 6.5 - Sempre pronto in proiezione offensiva. Ci prova anche con un tiro che finisce fuori di poco.

Rodri - Detta i tempi con la solita maestria. Sembra tornato ai tempi del Pallone d’Oro. Faro e cervello della Spagna. Martin Zubimendi 6 - Congela il pallone con una buona regia.

Fabian Ruiz 6 - Si mette meno in mostra rispetto ad altre volte. Ma tra i suoi piedi il pallone è sempre in banca. Pedri 6.5 - Mette a disposizione fosforo e geometrie.

Lamine Yamal 5.5 - Prova spesso la giocata ma gli manca la brillantezza ammirata in tante occasioni.

Dani Olmo 6.5 - Si muove tra le linee e appena trova lo spazio giusto si butta dentro. Sempre difficile da controllare.

Alex Baena 6.5 - Solito importante lavoro tattico ma anche qualche bella iniziativa. Nico Williams 6.5 - Entra subito in partita e con lui fioccano le occasioni. Il Dibu gli nega il gol dopo poco trova l’assist decisivo.

Mikel Oyarzabal 6.5 - Gioca da falso nove ed è sempre difficile da contenere. Ferran Torres 8 - Ha un’occasione di testa ma centra Dibu Martinez. Nel secondo tempo supplementare segna il gol più importante della carriera.

Ct: Luis De la Fuente 8 - Non è Guardiola e neppure Luis Enrique ma la vittoria dell'Europeo e quella dei Mondiali al primo colpo non è certo da tutti. La Roja gioca a memoria seguendo i dogmi del calcio spagnolo e lui si dimostra il gestore perfetto. Comanda il gioco per tutta la partita. Il gol di Ferran Torres gli regala uno storico trionfo.

Argentina

Emiliano Martinez 5.5 - Il leader della difesa è stranamente insicuro in un paio di interventi. Poi si riscatta facendo un miracolo su Nico Williams.

Gonzalo Montiel 6 - L'amuleto albiceleste va spesso in difficoltà negli appoggi. Alla fine tiene botta. Nahuel Molina 5 - Dà il cambio al suo compagno di reparto. Si perde Nico Williams sul gol di Ferran Torres.

Cristian Romero 6 - Il più sicuro della retroguardia. Non sbaglia un intervento. Esce per infortunio. Facundo Medina 6 - Si piazza al centro della difesa a dar battaglia.

Lisandro Martinez 6 - Cerca sempre l'anticipo. Qualche imprecisione ma tanta generosità. Si fa ammonire, poi lascia il campo. Nicolas Otamendi 6 - Se la cava con la solita esperienza.

Nicolas Tagliafico 7 - Deve tenere a bada Yamal e ci riesce meglio del previsto.

Rodrigo De Paul 5 - Poca benzina nel serbatoio, cala alla distanza. Giuliano Simeone 5 - Ci mette tanto Cholismo, manda alto il gol del clamoroso pareggio.

Enzo Fernandez 4 - Sovrastato dal palleggio spagnolo. Sale di tono un po’ di tono quando entra Paredes. Rovina tutto con un fallaccio su Cubarsì.

Alexis Mac Allister 6.5 - Tira fuori le unghie negli scontri a metà campo. Uno di quelli con più energie.

Nico Gonzalez 5.5 - Schierato a sorpresa, prova a darsi da fare ma trova poco sostegno dai compagni. Leandro Paredes 6 - Col suo ingresso migliora la gestione del pallone. Non mancano gli interventi duri.

Lionel Messi 6 - Attende il momento propizio per incidere. Le occasioni però scarseggiano, visto che il pallone ce l’ha sempre la Spagna. Allora è lui ad indietreggiare. Stasera gli manca la luce anche se fa il possibile nell’ultimo match della carriera ai Mondiali.

Julian Alvarez 5 - Si danna alla ricerca di palloni giocabili. La sua solitudine è desolante. Marcos Senesi sv

Ct: Lionel Scaloni 7 - Ad un certo punto sembrava impossibile che qualcuno potesse emulare Menotti e Bilardo alla guida dell'Argentina. Eppure Scaloni ci è riuscito. La Scaloneta è entrata nel cuore del popolo argentino per la capacità di soffrire e lanciare il cuore oltre l'ostacolo. La scelta di escludere Paredes non paga, prova a rimediare nella ripresa. Gli infortuni condizionano i cambi ma la squadra davvero non ne ha più. Può essere fiero dei suoi ragazzi.

Arbitro: Zlavko Vincic (Slovenia) 6 - Estrae pochi

cartellini, provando a usare il buonsenso. Gestire l’irruenza degli argentini non era affatto semplice. Ci riesce meglio degli altri. Ineccepibile il rosso a Enzo Fernandez. Qualche dubbio sul gol annullato a Nico Williams.