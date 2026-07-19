La finale Spagna-Argentina 0-0. Tanto possesso per le Furie Rosse, sudamericani in difficoltà

Il primo mondiale a 48 squadre, il primo a tenersi in tre nazioni arriva alla partita più attesa, quella nella quale le due migliori nazionali si giocheranno la Coppa del Mondo. Folla e spettacolo delle grandi occasioni per i 90 minuti che entreranno comunque nella storia del calcio. Di fronte al MetLife Stadium ci sarà l’Argentina campione del mondo a caccia del secondo mondiale consecutivo, impresa riuscita finora solo all’Italia di Pozzo e al Brasile di Pelè. L’Albiceleste, però, dovrà vedersela con la Spagna che ha demolito la favoritissima Francia in semifinale e sembra la squadra più completa. Seguite con noi la diretta testuale della finale del mondiale 2026, Spagna-Argentina.

Lo show e le formazioni

Mentre i tantissimi appassionati iniziano ad affollare lo stadio nell’hinterland di New York, poche sorprese nelle formazioni ufficiali dei Ct: formazione tipo quella schierata da Luis de la Fuente, con Lamine Yamal sulla fascia e la punta Oyarzabal pronta a finalizzare al meglio. La Scaloneta scende in campo con pochi cambi rispetto alla semifinale con l’Inghilterra: spazio ancora a De Paul, il discusso Lisandro Martinez ma anche allo juventino Nico Gonzales, determinante nel finale di partita. Accanto all’intoccabile Messi, il Ct argentino concede ancora fiducia a Julian Alvarez, scegliendo di far entrare ancora una volta a partita in corso l’interista Lautaro Martinez. Visto che siamo in America, lo spettacolo vuole la sua parte: l’inno degli Stati Uniti viene cantato dall’attrice Jennifer Hudson mentre la canzone ufficiale del mondiale vede sul terreno di gioco un pezzo d’Italia. Accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, infatti, c’è anche la nostra Laura Pausini ma l’atmosfera inizia a scaldarsi quando in campo scendono Andres Iniesta e Mario Kempes, determinanti nelle finali del 2010 e del 1978.

Occasione Yamal, la Spagna spinge

Dopo l’esecuzione degli inni nazionali e le presentazioni sopra le righe del famoso speaker di boxe Michael Buffer e della voce ufficiale dello stadio dei Giants, finalmente è il momento di lasciar parlare il pallone. Quando l’esperto arbitro sloveno Slavko Vincic dà il via alle danze, occhi puntati sui due protagonisti, Lionel Messi per l’Argentina e Lamine Yamal, il presente e il futuro del calcio che, però, finora non ha brillato in questo mondiale. Spagna che inizia a far girare il pallone con calma, Argentina che non ha problemi ad aspettare le mosse dei rivali rimanendo molto compatta. Quando perde il possesso, la Spagna è più aggressiva nel mettere pressione al portatore di palla argentino, costretto spesso e volentieri a scaricare indietro il pallone. Lisandro Martinez è costretto ad usare le maniere forti per bloccare la ripartenza di Baena e da questa punizione nasce la prima vera occasione per la Spagna: a concludere la combinazione con Dani Olmo è Lamine Yamal ma il Dibu Martinez ci mette una pezza.

All’accelerazione iberica risponde con un micidiale contropiede l’Argentina ma Unai Simon capisce tutto e spazza via uscendo coraggiosamente dall’area. Le Furie Rosse sono ora più intraprendenti, con Oyarzabal bravo ad interrompere la fase di costruzione dal basso dei sudamericani ma senza riuscire a creare nuove palle gol. Dopo dieci minuti piuttosto intensi, entrambe le squadre cercano di rimescolare le carte: la Spagna con lanci lunghi per sfruttare la velocità di Yamal sulla destra, l’Argentina cercando di mettere più pressione sulla mediana della Roja. Il cross teso dell’ex Napoli Fabian Ruiz vale il primo corner per i campioni d’Europa ma trovare varchi nella difesa albiceleste non è semplice per nessuno. Molto dura l’entrata di Mac Allister su Dani Olmo a metà campo: nonostante le proteste vibranti della panchina spagnola, il signor Vincic non estrae il cartellino giallo nei confronti del centrocampista del Liverpool. Pochissimi i palloni toccati da Leo Messi, che viene marcato stretto, talvolta senza troppi riguardi dai difensori spagnoli: partita piuttosto ruvida, specialmente quando è coinvolto Lamine Yamal o i giocatori più talentuosi. L’arbitro è costretto ad intervenire spesso, rendendo la sfida molto spezzettata e poco spettacolare.

Tanto equilibrio, qualche fallo di troppo

A partire dal 20’, l’Argentina prova ad alzare il baricentro ma gli spazi a disposizione di Messi e soci rimangono molto ristretti. Messi riceve finalmente più palloni giocabili ma fatica anche lui a scompaginare le carte di una difesa ermetica come quella spagnola. Il cooling break serve ad entrambi i tecnici per catechizzare i rispettivi giocatori: appena si riprende a giocare, l’Argentina è molto più aggressiva nel pressing e nella corsa, nonostante il gran caldo certo non aiuti le squadre ad esprimere il loro calcio migliore. Alla mezz’ora sembra ormai chiaro che, vista l’enorme posta in palio, nessuno sembri disposto a rischiare alcunché per sbloccare una gara che vedrebbe comunque avanti ai punti la Spagna. Le Furie Rosse provano a trovare spazi sulla sinistra con le puntate di Cucurella, che, però, finisce spesso trovato in fuorigioco.

L’Argentina è costretta a difendersi e basta, limitandosi a qualche lancio lungo che viene quasi sempre intercettato dai difensori in rosso. La Spagna si rende pericolosa con un’azione tutta di prima per vie centrali ma la conclusione del solito Oyarzabal è troppo centrale per impensierire il Dibu Martinez. Alla fine la trattenuta di Lisandro Martinez su Oyarzabal è troppo anche per il lassista Vincic, che estrae per la prima volta il cartellino giallo. Cucurella prova a cercare il gol della domenica con un diagonale insidioso che, però, non inquadra lo specchio della porta. Poco dopo è proprio il difensore del Manchester United ad accasciarsi a terra: problema muscolare troppo grave per lui, che viene sostituito da Otamendi al 44’. Il recupero concesso dal quarto uomo non cambia una partita che, al momento, sembra bloccata: le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0, lasciando spazio al controverso show musicale dell’intervallo.

Lo show dell’intervallo

Vista la necessità di montare il palco, ci vuole qualche minuto prima che le superstar ingaggiate dagli organizzatori per l’halftime show tanto caro agli americani possano finalmente esibirsi. Visto che lo spettacolo offerto dalle squadre in campo non è stato il massimo finora, la curiosità per la coreografia di uno show che si preannuncia piuttosto breve è comunque alta-

*** Articolo in aggiornamento ***

Il tabellino

SPAGNA (4-2-3-1) - Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: Luis de la Fuente

ARGENTINA (4-4-2) - E. Martinez; Montiel, Romero, Li.

Martinez (44’ Otamendi), Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct: Lionel ScaloniMarcatori: -Ammoniti: 41’ Li. Martinez (A),Espulsi: -Arbitro: Zlatko Vincic (Slovenia)