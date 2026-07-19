Yamal vuole prendersi l’eredità di Messi

Ha ricevuto l’abbraccio di Cristiano Ronal do dopo Spagna -Portogallo, quasi un passaggio di consegne con l’asso 41enne lusitano all’ultimo mondiale. E oggi vorrebbe riceverne un altro da Leo Messi, magari da vincente e non solo per raccoglierne l’erdità nel calcio internazionale. Anche l’argentino saluterà la rassegna iridata (e forse la nazionale argentina) al fischio finale di Vincic e se ha espresso sempre parole di elogio per Lamine Yamal, gioiellino del Barcellona che ha sempre nel cuore, stasera vuole entrare nella storia e superare il grande Diego Maradona anche nel numero di Coppe del Mondo alzate. È indubbio che le stelle della sfida di New York siano loro: la foto di Messi che posa con il piccolo Lamine nella vasca da bagno ha fatto il giro del mondo in tanti anni ed è stata riproposta più volte in questi giorni. «Pazzesco che ci si ritrovi qui da avversari», ha detto la Pulce.

Ma siccome siamo in epoca di intelligenza artificiale, ora è virale il video con Leo che consegna una Coppa a Yamal, sempre in una vasca ma ora che è cresciuto. In realtà si tratta di un giocattolo e il campione argentino va via con sguardo sornione mentre Lamine resta deluso e lancia via l’oggetto. Chissà stasera chi alzerà il vero trofeo...