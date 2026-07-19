Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Yamal vuole prendersi l’eredità di Messi

È indubbio che le stelle della sfida di New York siano loro

Yamal vuole prendersi l’eredità di Messi
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Ha ricevuto l’abbraccio di Cristiano Ronal do dopo Spagna -Portogallo, quasi un passaggio di consegne con l’asso 41enne lusitano all’ultimo mondiale. E oggi vorrebbe riceverne un altro da Leo Messi, magari da vincente e non solo per raccoglierne l’erdità nel calcio internazionale. Anche l’argentino saluterà la rassegna iridata (e forse la nazionale argentina) al fischio finale di Vincic e se ha espresso sempre parole di elogio per Lamine Yamal, gioiellino del Barcellona che ha sempre nel cuore, stasera vuole entrare nella storia e superare il grande Diego Maradona anche nel numero di Coppe del Mondo alzate. È indubbio che le stelle della sfida di New York siano loro: la foto di Messi che posa con il piccolo Lamine nella vasca da bagno ha fatto il giro del mondo in tanti anni ed è stata riproposta più volte in questi giorni. «Pazzesco che ci si ritrovi qui da avversari», ha detto la Pulce.

Ma siccome siamo in epoca di intelligenza artificiale, ora è virale il video con Leo che consegna una Coppa a Yamal, sempre in una vasca ma ora che è cresciuto. In realtà si tratta di un giocattolo e il campione argentino va via con sguardo sornione mentre Lamine resta deluso e lancia via l’oggetto. Chissà stasera chi alzerà il vero trofeo...

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica