Da Cenerentola a Il conte Max: cosa guardare stasera in tv

La domenica sera è un momento dolce amaro: da una parte è una serata dedicata al relax e alla calma, dall'altra ci ricorda che il weekend sta per finire e che sta per iniziare una nuova settimana lavorativa, con tutte le sfide che essa può rappresentare. Per cercare di allontanare questo pensiero tutt'altro che felice, ecco una piccola guida per scoprire quali sono i film disponibili stasera in tv che potrebbero aiutare a distrarsi.

I film imperdibili stasera in tv



Cinderella: leggenda di un amore

Il primo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è quello disponibile alle 21.22 su Italia 1 dal titolo Cinderella - Leggenda di un amore. La pellicola, che riscrive la classica fiaba di Cenerentola, racconta la storia di una ragazza (Drew Barrymore) che, a causa di un'incomprensione, comincia a frequentare il principe ereditiero che la scambia per una nobile. Intanto, nella sua stessa dimora, la ragazza è costretta a fare da serva a una dispotica matrigna (Angelica Houston) e alle due sorellastre.

Colazione da Tiffany

Classico della settima arte e tratto da un racconto breve firmato da Truman Capote, Colazione da Tiffany è una pellicola che non ha di certo bisogno di presentazioni. Protagonista è un giovane uomo che fa amicizia con la sua vicina di casa, Holly (Audrey Hepburn) che dietro l'aura allegra e l'atteggiamento vivace nasconde una serie di traumi che la rendono una donna fragile ma impossibile da non amare. L'appuntamento è alle 21.13 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre.

Professore per amore

Per chi ama le commedie romantiche un po' stile anni Novanta, stasera in tv va in onda Professore per amore, lungometraggio che vede Hugh Grant indossare i panni di uno sceneggiatore in crisi che accetta di insegnare sceneggiatura in un'università dall'altro lato del paese. Il nuovo lavoro gli permetterà non solo di fare nuove amicizie coi colleghi, ma anche di scoprire il piacere legato all'insegnamento. Il tutto mentre nella sua vita entra una donna (Marisa Tomei) che potrebbe portare una ventata d'aria fresca anche nella sua vita sentimentale. Il film è disponibile alle 21.10 su Rai Movie.

Perfetti sconosciuti

Tra i titoli che hanno avuto il maggior numero di remake nella storia del cinema, Perfetti sconosciuti è un film corale che vede un gruppo di amici riunirsi per cena. La serata, però, prende una piega inaspettata quando tutti accettano la sfida di mettere al centro del tavolo i propri telefoni cellulari e, con essi, i segreti che quelle scatoline nere celano agli occhi dei curiosi. Tra coming out, tradimenti e misteri da portare a galla, la serata rischia di distruggere ogni cosa. Nel cast del film Edoardo Leo, Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Perfetti sconosciuti va in onda alle 21.31 su Rete 4.

Ho cercato il tuo nome

Se siete amanti delle storie nate dalla penna di Nicholas Sparks, stasera alle 21.21 su Canale 5 va in onda il film Ho cercato il tuo nome. La storia vede come protagonista un sergente dei Marines (Zac Efron) che, dopo la sua ultima missione in Iraq e dopo aver rischiato la morte, si mette sulle tracce di una donna (Taylor Schilling), la cui immagine lo ossessiona da tempo. La verità, però, non è esattamente quella che appare e mentre i due cominciano a innamorarsi nel canile gestito da lei, la realtà arriverà a svelare ogni cosa.

Il conte Max

Ultimo film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è quello in onda alle 21.06 su Cine34, Il conte Max.

Per i pochi che non lo conoscessero, il film racconta la storia di un giornalaio () che, grazie all'aiuto e alle lezioni di un conte () tenterà di "infiltrarsi" tra l'aristocrazia romana, per cercare di vivere una vita che crede essere quella che ha sempre sognato. Ma le cose difficilmente sono come le si sogna e l'uomo dovrà ben presto rivedere le sue ambizioni.