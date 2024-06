Il cinema, la creatività e la meritocrazia. Testi racconta il suo percorso con oltre 100 film

Che Fabio Testi sia un seduttore è cosa risaputa da sempre. Uomo dall’animo gentile e sensibile, il “Casanova per eccellenza” degli attori italiani è apprezzato in tutto il mondo - non solo per il suo aspetto fisico tutt’ora prestante – ma anche per le sue doti interpretative.



Testi ci tiene a precisare che ciò che gli sta più a cuore è la pace: “L’amore inteso in senso generale è la chiave del mondo; in questo momento storico molto triste e dominato dalle guerre prendo parte, insieme ai miei musicisti, ad un itinerario poetico che fa tappa in tutta Italia da nord a sud. Mi occupo di letture di poesie d’amore (Neruda, Prévert, Garcia Lorca tanto per citarne qualcuno…) per coccolare il cuore e l’anima”.

L’attore originario del Lago di Garda (dove è tornato a vivere da circa due anni),ha avuto la possibilità di lavorare con più quotati registi italiani e stranieri ed è stato protagonista di ben 102 film tra cui “Letters to Juliet”, “Piazza di Spagna”, “Il giardino dei Finzi Contini” (la pellicola vinse l’Oscar laureò Testi tra i più importanti attori di livello internazionale). “Addio Fratello Crudele” di Peppino Patroni Griffi (commedia anti-shakespeariana con una Charlotte Rampling neo-debuttante) rimane, a suo parere, il film che ha meglio interpretato e che meriterebbe un sequel!

Fabio Testi è convinto che il mondo dello spettacolo e del cinema siano cambiati in modo radicale e purtroppo non in meglio: “Ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere la Roma creativa degli anni Settanta, Ottanta, Novanta. Finita questa epoca sono scappato”.

Ai giovani che gli chiedono consigli per entrare nel mondo del cinema risponde senza esitazione di cambiare idea e lancia una provocazione: “Purtroppo oggi il cinema non ha bisogno di professionisti, ma di raccomandati! Cercate di indirizzarvi verso lavori che abbiano futuro e dove la professionalità e la meritocrazia hanno valore. Nel mondo dello spettacolo su una persona che vale, cento non fanno nulla!”. Ecco cosa racconta in questa videointervista esclusiva per il Giornale.