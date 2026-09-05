Gli psicogiovani di Cédric Kahn convincono solo a metà

«Ci darà dei guai» dice al suo staff il responsabile del reparto neuropsichiatrico per minori, alludendo al nuovo arrivato. Si chiama Enzo, fra poche settimane compirà diciott’anni, per fuggire dalla comunità dove stava ha accoltellato un educatore e poi, per evitare il tribunale e il carcere, ha inscenato un finto suicidio. Dal punto di vista psichiatrico però è sano di mente. E infatti, pur di fuggire, darà fuoco all’ospedale...15/18 A Place to Heal, Un posto per guarire, di Cédric Khan, ieri in concorso alla Mostra, ha il pregio di raccontare l’adolescenza, con i suoi drammi, le sue pulsioni di vita e di morte, i sogni, le delusioni e le ferite nascoste, e il difetto di apparire come una sorta di dejà vu. C’è il bulimico, l’anoressica, il transgender, la ninfomane, la lesbica repressa, il posseduto, il depresso, il ciclotimico e insomma la casistica è completa o quasi. I ragazzi sono bravissimi quanto a recitazione e Cédric Khan un regista che conosce bene il suo mestiere, ma troppi casi non fanno una storia e quando il film, dopo l’incendio all’inizio ricordato, vira verso una sorta di fuga a due, Enzo ed Eloise, non ha gli elementi sufficienti per farla evolvere, al di là del desiderio di libertà che la dovrebbe sostenere.«Si tratta di una accelerazione narrativa - ammette Khan - in quanto la fuga riassume perfettamente il cuore del discorso, l’incontro fra pulsione di distruzione e pulsione di vita».A Place to Heal vuole altresì sottolineare come il reparto dove questi ragazzi vengono ricoverati e seguiti, ciascuno con patologie psichiatriche diverse, non sia un luogo di isolamento, ma uno spazio collettivo di vita e di lavoro condiviso. Questo, come spiega ancora il regista, «porta alla luce un paradosso che mi ha molto colpito: gli adolescenti pensano continuamente a uscire, ma quando arriva il momento delle dimissioni spesso non vogliono più andarsene». A giudicare da alcune delle famiglie, padre, madre, fratelli, raccontate nel film, non hanno poi tutti i torti.