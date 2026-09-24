In città i migliori film della mostra di Venezia

Arriva in città il meglio della 83esima Mostra del Cinema di Venezia da oggi al 2 ottobre e in Lombardia (a Bergamo, Brescia, Mantova, Melzo, Pavia e Varese da domenica al 12 ottobre) grazie a Le vie del cinema, la manifestazione dedicata ai grandi festival internazionali, promossa da Agis/anec lombarda con Fondazione La Biennale di Venezia.

Giunta alla 47esima edizione, la rassegna propone, in 15 sale a Milano e 8 in Lombardia, 42 film in lingua originale sottotitolata di cui ben 38 da Venezia con una ricca selezione di lungometraggi dalle diverse sezioni del festival e una particolare attenzione, oltre al Concorso Internazionale, a Orizzonti e alle sezioni collaterali «Giornate degli Autori» e «Settimana Internazionale della Critica». Molti gli autori presenti nelle sale pronti ad accompagnare i film e a discuterne con il pubblico.

Sabato 26 settembre toccherà a Tommaso Usberti (Prima della guerra, ore 19.30 Eliseo, presentazione e moderazione di Beatrice Fiorentino) per poi proseguire domenica 27 con Edoardo Gabbriellini e Valerio Mastandrea (Lacittà dei vivi, ore 19.30 Colosseo, presentazione e moderazione a di Mattia Carzaniga) e i registi dei corti di Orizzonti (ore 17 Colosseo, presentazione di Matilde Santantonio). Lunedì 28 sarà la volta del direttore artistico del Milano Film Fest Claudio Santamaria (Where The Wind Comes From, ore 19.30 Anteo, presentazione di Andrea Chimento) e di Francesco Clerici e Mattia Colombo con il produttore Marco Malfi Chindemi (Anatomia di un ritratto, ore 21.30 Anteo, presentazione di Alice Arecco e moderazione di Barbara Sorrentini).

Chiudono il calendario degli incontri: mercoledì 30 settembre Ali Asgari (A Bit of Light, ore 19.30 Anteo, presentazione e moderazione di Gianluca Buttari), giovedì 1° ottobre Beppe Tufarulo (Il mestiere, ore 19.20 Eliseo, presentazione e moderazione di Giancarlo Zappoli), venerdì 2 ottobre Elisabetta Giannini (La leggenda del deserto, ore 19.30 Arcobaleno, presentazione e moderazione di Cinzia Masotina).