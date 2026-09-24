“L’estranea”. Agli Oscar mandiamo un horror

Si erano candidati in ventuno ma, ieri, il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall’Anica e composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D’Eril, Niccolò Vivarelli ha votato L’Estranea di Paolo Strippoli, con un quartetto d’attori d’eccezione (Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi), come rappresentante per l’Italia alla 99° edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria International Feature Film Award ossia il migliore film straniero. Presentato in concorso alla scorsa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, proprio come Succederà questa notte di Nanni Moretti che si era candidato ed è forse l’escluso più clamoroso, L’estranea è il primo film di genere un thriller psicologico molto horror (in un periodo in cui questo genere regna al botteghino) che il nostro Paese propone all’attenzione dell’Academy: «Sento una responsabilità enorme e un infinito senso di gratitudine. È stata una scelta inaspettata e molto coraggiosa perché è un film di genere che abbiamo fatto con grande libertà» dice da Los Angeles, dove ha iniziato già a far vedere il suo film, Paolo Strippoli che, con i suoi trentatré anni, era uno dei più giovani nel concorso veneziano e ora anche tra i candidati italiani agli Oscar.

La shortlist con i 15 migliori film internazionali selezionati dall’Academy sarà resa nota il 15 dicembre 2026. Augurandoci che il film, premiato dal pubblico al Toronto Film Festival e designato come Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, entri tra questi titoli, il secondo step sarà il 21 gennaio 2027 con l’annuncio delle cinquine in attesa della notte degli Oscar il 14 marzo 2027. Prodotto da Marina Marzotto e Mattia Oddone di Propaganda Italia con Rai Cinema e la collaborazione di Dinamo Film, L’estranea avrà a breve «un distributore americano di peso» dicono in coro i produttori mentre uscirà nelle nostre sale l’8 ottobre.