Oscar 2027, la scelta italiana è L’Estranea: Paolo Strippoli punta alla statuetta

“L’Estranea” di Paolo Strippoli è il film scelto dall’Italia per la selezione all’Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è arrivata oggi, 23 settembre, dal Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito da Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Il voto si è svolto davanti a un notaio. A scegliere il titolo sono stati Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D’Eril e Niccolò Vivarelli. Il film entra ora nel percorso che porterà alla 99ª edizione degli Academy Awards. La designazione italiana non equivale ancora a una candidatura; la shortlist sarà annunciata il 15 dicembre, mentre le nomination arriveranno il 21 gennaio 2027. La cerimonia degli Oscar è fissata per il 14 marzo 2027 a Los Angeles.

La storia al centro del film

“L’Estranea”, interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, racconta la storia di Anna Colonna, una donna che confessa alla figlia Alice una verità rimasta nascosta per vent’anni. Il passato della famiglia è legato a un patto che Anna ha stretto con una misteriosa estranea per salvare la vita della figlia dopo un grave incidente avvenuto quando era bambina. Da quella scelta nasce una catena di eventi oscuri e dolorosi. Il film mette al centro il rapporto tra genitori e figli e il tentativo di sottrarre il destino al caso, alternando il presente, segnato da una tempesta, ai ricordi delle estati in cui la famiglia sembrava ancora invulnerabile.

Il tema del controllo secondo Strippoli

Per il regista, tutto nasce da una paura personale. “L’Estranea nasce dalla mia più grande paura: quella di perdere il controllo. Ne sono ossessionato da sempre, faccio il regista perché mi lascia l’illusione di poter decidere delle cose della mia vita e poter plasmare la realtà”, ha raccontato a Venezia. Per Strippoli è centrale anche il rapporto tra genitori e figli: “I genitori sono per i figli lo spiraglio sul mondo esterno e questo spiraglio è il filtro più importante che abbiamo e che in qualche modo ci porteremo dietro tutta la vita”. Jasmine Trinca ha spiegato invece di aver trovato nel personaggio la possibilità di “scardinare questa idea di perfezione della madre” e di restituire “un femminile imperfetto”.

Chi è Paolo Strippoli

Nato a Corato, in provincia di Bari, nel 1993, Paolo Strippoli si è laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo alla Sapienza e si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Prima di dedicarsi ai suoi lungometraggi ha lavorato come assistente alla regia per film come “La tenerezza” di Gianni Amelio, “Io sono Tempesta” di Daniele Luchetti e “Troppa Grazia” di Gianni Zanasi. Ha diretto insieme a Roberto De Feo “A Classic Horror Story”, quindi “Piove”, uscito nel 2022. Nel 2025 “La valle dei sorrisi” è stato presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia. Quest’anno Strippoli è tornato al Lido con “L’Estranea”, entrando per la prima volta nel concorso ufficiale.

Da Venezia a Toronto

Presentato in concorso alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “L’Estranea” ha conquistato l’ARCA CinemaGiovani Award come miglior film italiano. Il film ha poi ottenuto un riconoscimento al Toronto International Film Festival, dove è arrivato First Runner-Up nel People’s Choice Midnight Madness Award, il premio assegnato dal pubblico della sezione dedicata ai generi cinematografici. Il percorso internazionale prosegue inoltre al Busan International Film Festival, nella sezione World Cinema, e comprende altri appuntamenti internazionali tra cui Austin, Beyond LA, Slash, Rio de Janeiro, Ghent, Sitges e Chicago.

L’uscita nelle sale italiane

“L’Estranea” è una coproduzione tra Italia, Francia e Belgio. Il film è prodotto da Propaganda Italia, Dinamo Film, Kazak Productions, Tarantula, Shelter Prod e Rai Cinema, mentre la distribuzione italiana è affidata a 01 Distribution. L’arrivo nelle sale italiane è previsto per l’8 ottobre. Nel frattempo, il film dovrà affrontare i successivi passaggi della selezione dell’Academy. Il primo appuntamento sarà il 15 dicembre, quando sarà resa nota la shortlist dei titoli ancora in corsa per l’Oscar al miglior film internazionale.