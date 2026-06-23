"Toy Story 5" vince la sfida

Toy Story 5 (voto 7) si aggiudica, con merito, con 2.872.401 euro, la sfida del week-end nelle sale. Una boccata d'aria fresca per la Pixar, dopo recenti passaggi non esaltanti. La storia mescola vari generi con intelligenza, affrontando anche le criticità del digitale. La contrapposizione tra la sceriffa «analogica» Jessie (nella foto) e il tablet Lilypad, arrivato nella vita di Bonnie, riscrive al femminile quella tra Woody e Buzz. Il film riflette così su una generazione sempre più assorbita dagli schermi e sembra perfino mettere in discussione la propria idea iniziale. Per gli «anta» in sala è anche l'occasione per rimpiangere i giocattoli della gioventù. Tra le altre novità, è sesto Ricchi... da morire - Delitti in famiglia (voto 6), con 115.390 euro. Glen Powell interpreta un giovane rinnegato dalla ricchissima famiglia, deciso a eliminare i parenti che lo separano dall'eredità: un déjà-vu, ma ben recitato e diretto. Ottava piazza per Fuze - Conto alla rovescia (voto 6,5), con 70.

769 euro: una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale costringe a evacuare una zona di Londra, mentre una banda sfrutta il caos come copertura per una rapina pianificata, tra imprevisti e buona tensione. Nono, con 33.701 euro, Allora balliamo (voto 5), commedia musicale francese su una chef costretta a tornare nel paese dell'infanzia, dove riaffiorano ricordi e vecchi amori.