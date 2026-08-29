Fisco, finita la “pausa” estiva: tutte le scadenze di settembre

Con la fine di agosto si chiude ufficialmente la “tregua” estiva che aveva messo in stand by da parte del fisco l’invio di atti, comunicazioni e adempimenti vari per i contribuenti.

Così, dal 1° settembre si riparte a pieno regime e sarà un mese fitto di impegni per lavoratori dipendenti, titolari di partita Iva e imprese, che culminerà il 30 settembre con il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730.

Ecco la lista dei principali adempimenti e le giornate da cerchiare in rosso sul proprio calendario delle scadenze.

Cosa riparte dal 1° settembre

Durante il mese di agosto, la normativa prevede una sorta di sospensione feriale che blocca, a favore dei contribuenti, sia i termini processuali sia la spedizione di molti atti tributari.

Finita la pausa, quindi, si riparte e questo comporterà:

la ripresa delle notifiche: L’Agenzia delle entrate-riscossione potrà tornare ad inviare ai contribuenti cartelle di pagamento, avvisi di addebito, lettere di compliance e avvisi bonari tra cui le comunicazioni legate ai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni dei redditi;

lo sblocco dei termini per ricorsi e pagamenti: ripartono i termini, generalmente di 60 giorni, per impugnare gli atti ricevuti prima della sospensione e per effettuare i pagamenti relativi agli avvisi notificati a cavallo della pausa estiva;

Le risposte ai controlli formali: ripartono i 30 giorni a disposizione dei contribuenti per trasmettere la documentazione o i chiarimenti richiesti dal Fisco nell’ambito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi.

15 e 16 Settembre

Metà mese vedrà due giornate piene di impegni per i contribuenti Il 15 settembre scadranno i termini per gli intermediari per trasmettere all’Agenzia delle entrate i Modelli 730 (tra cui i modelli 730-1, 730-3 e 730-4) e consegnare all’assistito il Modello 730 con il relativo prospetto di liquidazione (730-3) per le dichiarazioni presentate tra il 16 luglio e il 31 agosto 2026.

Sarà il 16 settembre, però, la giornata “calda” con 135 adempimenti che vedranno coinvolti a vario titolo i contribuenti, a partire dalle partite Iva e sostituti d’;imposta. Entro questa data, difatti,:

I sostituti di imposta dovranno effettuare il versamento delle ritenute Irpef sui compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori nel mese di agosto, insieme ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti;

I titolari di partita Iva dovranno procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese di agosto, oltre che effettuare pagamento delle rate di acconto e saldo delle imposte sui redditi (Irpef, Ires e Irap per chi ha scelto di rateizzare gli importi dovuti con la dichiarazione;

Addizionali regionali e comunali: andrà effettuato il versamento delle rate delle addizionali Irpef trattenute in busta paga ai lavoratori dipendenti.

30 Settembre

Anche l’ultimo giorno di settembre sarà pieno di scadenze, tra cui, la principale è rappresentata dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730 con la trasmissione all’Agenzia delle entrate autonomamente da parte dei contribuenti o per il tramite di un Caf o professionista abilitato.

Tra gli ulteriori adempimenti, invece, particolarmente importanti riguarderanno: