Fisco incomprensibile: 27 circolari al giorno per spiegare come pagare le tasse

Ascolta ora 00:00 00:00

Qualcuno dice che la complessità del Fisco italiano farebbe venire il mal di testa anche all’intelligenza artificiale. Basta vedere le cifre snocciolate l’altro giorno dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione Vincenzo Carbone, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti del recupero dell’evasione nel 2024 davanti al viceministro dell’Economia Maurizio Leo, come ricorda Italia Oggi in edicola.

L’anno scorso l’Erario ha sfornato 27 pubblicazioni al giorno (quasi 10mila in tutto, 9.850 per l’esattezza) per spiegare agli italiani come pagare le tasse senza incorrere in sanzioni. Una «overdose di prassi», come scrive il quotidiano finanziario, che certifica l’incapacità del Fisco di essere chiaro, la farraginosità del sistema tributario, la difficoltà del contribuente di muoversi nella giungla di norme, codici, interpelli, circolari, troppe volte contraddittorie e piene di controsensi.

Milioni di italiani hanno cercato di risolvere il loro problema in ufficio (oltre 3,64 milioni di servizi), al telefono (3,54 milioni di attività), via pec (4,91 milioni di interazioni) o via computer con il servizio Civis, a cui si sono rivolti 2,15 milioni di italiani, cui sono corrisposte appena 420mila documenti a seguito di controlli formali o di invio di lettere di compliance.

Con questo

esecutivo e con le linee guida annunciate da Leo ci sarà una rivoluzione che parte dalla cancellazione del magazzino delle cartelle esattoriali inesigibili e dalla pace fiscale che passa dalla riapertura della rottamazione quater.