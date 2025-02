Per salire in vetta si può usare anche un "Inganno"

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa settimana nelle classifiche delle librerie Mondadori al primo posto troviamo una delle nuove autrici che crescono e prosperano a partire dal bacino on line di Wattpad. Si tratta di Scarlett Starkey.

Come spesso accade in questo ambito, si tratta di un nom de plume anglicizzante per un'autrice italianissima, una moda iniziata a partire dal successo di Erin Doom e che ricorda quei cantanti e quegli attori che negli anni Sessanta si davano un tocco di esotismo nella stessa maniera. La Starkey si definisce un'amante dei romanzi rosa e delle serie tv. E di fatto i suoi romanzi sono un efficace mix dei due generi: crea mondi immaginari in cui rifugiarsi e in cui, soprattutto, far rifugiare le sue giovani lettrici, che si sentono a casa. Newton Compton ha pubblicato in Italia Cruel. Tormento nel 2024, e ora è arrivato Cruel. Inganno (2025). La permanenza in classifica di questi romance per ragazzine che promettono «un crescendo di desiderio, tradimenti e menzogne» è variabile e difficilmente si trasformano in fenomeni dell'entità di Fabbricante di lacrime della Doom. Vedremo come se la caverà Cruel. Inganno.

Al momento comunque tiene al secondo posto Tatà (e/o) di Valérie Perrin e questo è un risultato decisamente notevole, visto che la Perrin è una bestsellerista di livello. Certo Tatà è in libreria da un po' e quindi la sua parabola inizia a essere discendente. Però Perrin da sempre è in grado di permanere in classifica per tempi lunghi, basta ricordare la corsa del cimiteriale Cambiare l'acqua ai fiori (sempre e/o). Quindi si può scommettere che la Perrin la prima posizione prima o poi la riprenderà. Al terzo posto la autobiografia di Papa Francesco Spera (Mondadori). Con i problemi di salute del Pontefice e l'attenzione mediatica il libro potrebbe avere un booster emotivo notevole.

Per quanto riguarda la medaglia di legno, va a Beppe Severgnini con Socrate, Agata e il futuro. L'arte di invecchiare con filosofia (Rizzoli). In un Paese ad alto tasso di invecchiamento, un successo praticamente garantito.