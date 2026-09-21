Attentato a Ranucci, a “Lo Stato delle cose” di Giletti l’intervista all’uomo che ha fabbricato l’ordigno

Nuove rivelazioni nel caso Lavitola-Ranucci. Nella puntata di ‘Stato delle cose’ che andrà in onda stasera su Raitre si tornerà a parlare dell’attentato al conduttore di Report.

Un inviato del programma condotto da Massimo Giletti ha intercettato l’uomo che sostiene di aver realizzato l’ordigno da far esplodere davanti la casa di Ranucci dopo essere stato contattato nell’estate del 2025 da Antonio Passariello, uno degli esecutori materiali dell’attentato. L’uomo, però, contrariamente a quanto gli viene contestato, sostiene che quelle bombe non fossero state preparate da lui. “Non sono mie. Non è roba mia”, dichiara al cronista di RaiTre.

Nel corso della serata andrà in onda anche un’intervista esclusiva a Maria Rosaria Boccia, in occasione del libro appena pubblicato e dedicato al rapporto di amicizia con il giornalista. Il programma affronterà, inoltre, il tema delle accuse dell’ex compagna di Valter Lavitola e farà un approfondimento sulla pista legata ai suoi affari in Brasile. Ospiti della pagina d’inchiesta saranno i giornalisti Peter Gomez e Nello Trocchia.

Intanto, prosegue l’indagine della procura di Roma che ha portato all’arresto di Valter Lavitola, reo confesso di essere il mandante. I pm stanno svolgendo verifiche anche sugli affari di Lavitola. E in questo ambito, a quanto si apprende, gli inquirenti hanno ascoltato l’imprenditore Daniele Pulcini come persona informata sui fatti. Sta andando avanti anche il lavoro sulla documentazione messa a disposizione da Natalia Potenza, l’ex compagna italo-argentina di Lavitola che gestisce il bistrot Cefalù a Monteverde, sentita il 12 settembre per dieci ore dal pm Edoardo De Santis, titolare del fascicolo, e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati.