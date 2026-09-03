La procura militare indaga sui militari di Futuro Nazionale

Futuro Nazionale accusato di ricostituzione del partito Fascista. La Procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato “accertamenti preliminari” dopo l’esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vanacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini.

Il sindacato ipotizza la violazione della legge Scelba. L’attività della Procura militare “è in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate all’interno della struttura organizzativa ‘Futuro Nazionale’”, scrive in una nota il procuratore che spiega come l’obiettivo dei pm sia quello di verificare “l’eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare”. Il tutto “anche – scrive la procura - alla luce di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera”.

Intanto il Generale Vannacci ha commentato: “Fanpage, fate bene a non sottovalutarmi: sarò il vostro incubo e la peggiore angoscia di tutti quelli che hanno ridotto l’Italia ad una serva. Nessun dorma!”, commentando un editoriale firmato dal direttore Francesco Cancellato dal titolo ‘Ma davvero avevate bisogno di Putin per capire che Vannacci è pericoloso?’. Vannacci, poi, con un video sui social, commenta ironicamente: “Mamma li russi. Grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane ma, guarda caso, nessuno si preoccupa sulle attuali, e già presenti, influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e da parte di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti”.