L’influencer hard Fabrizio Santamaria imputato di revenge porn: “Pubblicato un video intimo senza consenso”

È diventato “famoso” per essersi fatto fotografare in una posa hard - nell’estate 2021 - davanti alla scalinata della Cattedrale di Noto, ed era stato denunciato e multato. Ora per Fabrizio Santamaria, influencer noto su Onlyfans, la nota piattaforma di intrattenimento per adulti, si prospettano guai più seri. Su di lui, come risulta al Giornale, pende un’accusa di revenge porn, dopo la denuncia di un 29enne di Cagliari confluita in un’inchiesta della procura di Milano.

Un’accusa grave, la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, che punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La pubblicazione del video risale a settembre 2023. Nel frattempo il 29enne, assistito dall’avvocata Cristina Morrone, ha subito le conseguenze, sulla sua vita personale, della presenza del video sulla piattaforma, e si è dovuto rivolgere a professionisti per la cura di un forte disagio psicologico.

Si legge nel capo di imputazione del pm Alessandro Gobbis, che l’attore, difeso dall’avvocato Domenico Radice, avrebbe pubblicato sul suo profilo, nella nota piattaforma, un video dei loro atti sessuali, senza chiedere consenso. “Erano immagini destinate a rimanere private” sono le parole scritte nell’atto della procura. Il fatto è aggravato dall’uso di strumenti informatici o telematici. Il gip Luigi Iannielli ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 24 novembre.