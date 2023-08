"Legittimo il licenziamento per allusioni sessuali": la decisione della Corte di Cassazione

Non basta dimostrare che si era in clima scherzoso per evitare che le allusioni sessuali verso un collega abbiano come conseguenza il licenziamento immediato di colui che compie il gesto equivoco. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha emesso una sentenza su un caso specifico. Un dipendente ha perso il posto di lavoro dopo la denuncia per stalking inoltrata nei suoi confronti da un’altra lavoratrice e dalla società che li ha assunti entrambi.

Il fatto

La ragazza che si è sentita molestata, una giovane barista con contratto a termine, ha presentato querela anche per violenza sessuale, accusa in seguito archiviata perché inoltrata fuori tempo utile. A quel punto sono rimaste in piedi le denunce per stalking e per le allusioni sessuali sufficienti a provocare il licenziamento del lavoratore. I giudici della Suprema Corte hanno confermato quanto già deciso in precedenza dal Tribunale di Arezzo e poi dalla Corte d’Appello di Firenze che avevano individuato una giusta causa di congedo dal lavoro nel comportamento dell'uomo.

La motivazione della Cassazione

Gli ermellini hanno definito l’atteggiamento dell’uomo “indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere a violare la dignità della collega di lavoro” . Secondo la Cassazione nessuna giustificazione sarebbe derivata dal fatto che “fosse assente la volontà offensiva e che in generale il clima dei rapporti tra tutti i colleghi fosse spesso scherzoso e goliardico” .

La difesa del lavoratore licenziato