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Cronaca internazionale |L'anniversario dell'indipendenza Usa

Il discorso di Trump: "L'America non sarà mai un Paese comunista"

Il presidente Usa nel 250esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. "Nei quasi sei anni della mia presidenza, ho difeso con estrema fermezza il Secondo Emendamento", sul diritto di possedere armi

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"Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un Paese comunista". Sono le parole di Donald Trump, nel suo discorso per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza al Lincoln memorial. Un discorso atteso e rinviato di un paio d'ore visto il maltempo che si è abbattuto su Washington e fatto evacuare il National Mall. "Nei quasi sei anni della mia presidenza, ho difeso con estrema fermezza il Secondo Emendamento", che garantisce ai cittadini il diritto di possedere e portare armi. "Non l'hanno toccato affatto. Non è stato facile, ma lo abbiamo protetto e continueremo a farlo con forza e cautela. Nel corso delle generazioni, gli americani hanno combattuto, versato sangue e dato la vita non solo per garantire" i diritti della Costituzione, "ma per estenderli a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo, perché siamo un unico popolo, un'unica famiglia. Lo avete dimostrato stasera, uniti sotto un'unica bandiera".

La Dichiarazione d'Indipendenza "ci insegna che siamo tutti creati a immagine di un unico Dio Onnipotente", una cosa "che un comunista non direbbe mai, questo è certo", ha aggiunto Trump, strappando prima una risata e poi un applauso del pubblico. Ha detto anche: "L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro Paese sta vincendo di nuovo" e ha ricordato che "siamo un solo popolo, una sola famiglia con una sola bandiera e che i 'diritti sanciti nella nostra Costituzione sono estesi a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo".

"Non abbiamo mai vissuto il sogno americano come lo stiamo vivendo ora", è un altro passaggio del suo intervento. "L'America è una nazione di vincenti; oggi l'America sta vincendo di nuovo ed è tornata più forte che mai. L'America è tornata".

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