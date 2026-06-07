A Kiev allerta per l'uso di missili balistici russi. Wsj: "Oligarchi usano jet privati e aggirano le sanzioni"

A Kiev e in diverse regioni del Paese è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un possibile utilizzo di missili balistici da parte della Russia. Lo riferisce Ukrinform. Nelle scorse ore le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 339 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti. Secondo la nota ufficiale, tra le 7 e le 20 ora di Mosca i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto velivoli senza pilota a lungo raggio in diverse regioni del Paese, tra cui Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, l'area di Mosca e la Crimea, oltre che sul Mar Nero. Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli sull'entità dei danni o su eventuali vittime.

Un'inchiesta del Wall Street Journal ha rivelato che la cerchia ristretta di ricchi russi vicini a Vladimir Putin continua a condurre una vita lussuosa nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Gli oligarchi amici dello zar usano jet privati di lusso prodotti in Occidente, grazie a una rete di società intermediarie, registrazioni offshore e triangolazioni in Paesi che non hanno imposto le misure contro Mosca.

Kiev, Putin ha sprecato l'occasione di uscire da una guerra senza via d'uscita Il presidente russo Vladimir Putin ha sprecato l'occasione di uscire da una guerra senza via d'uscita rifiutando la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di avviare colloqui di pace diretti. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, secondo il quale il rifiuto di Putin è una brutta notizia per i russi, poiché la situazione per la Russia non potrà che peggiorare. "Le perdite sul campo di battaglia continueranno ad aumentare. I fallimenti diventeranno più umilianti. L'economia sprofonderà ancora di più nella recessione. Si perderanno altri posti di lavoro, le tasse aumenteranno e l'inflazione colpirà i più vulnerabili", ha postato il ministro che ha anche aggiunto che ora non ci sono luoghi sicuri in Russia "che possano essere esenti dalle sanzioni a lungo raggio dell'Ucraina", ha concluso riferendosi agli attacchi.