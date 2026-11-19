Una black list di politici italiani considerati ostili a Kiev: è l’elenco pubblicato dal sito ucraino Myrotvorets che ora rischia di ledere i delicati rapporti italiani con l’Ucraina.

A finire tra i proscritti, otto eurodeputati del Movimento Cinque Stelle, in aggiunta a un primo elenco di dieci europarlamentari, tra cui già figurava Danilo Della Valle. I pentastellati hanno già chiesto l’intervento anche della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che, secondo quanto riferito dal capo delegazione Pasquale Tridico, “ha detto di volersi fare carico della questione e che ne parlerà con il governo ucraino”.

Nel mirino del sito anche il vicepremier Matteo Salvini. Quest’ultimo ha parlato di una vicenda “di estrema gravità” e ha chiesto chiarimenti immediati a Kiev, minacciando altrimenti di “trarre le opportune conseguenze”. “Vediamo che proposta arriverà. Non è un fatto personale. Però aiutare un governo che non prende le distanze da siti che segnalano giornalisti, sportivi, intellettuali, politici come nemici del popolo, se non arrivassero smentite, condanne, prese di distanza ne trarremo le conseguenze”, ha tuonato a Tg2 Post, mettendo in discussione il futuro degli aiuti all’Ucraina.

Il sito è legato a una Ong creata dall’attivista Heorhij Tukache, “fondata da scienziati, giornalisti e specialisti” con il compito di “raccogliere e conservare informazioni su persone sospettate di azioni contro la sicurezza dell’Ucraina e il diritto internazionale”, finendo da tempo sotto la lente delle principali organizzazioni internazionali.

Myrotvorets “non è una fonte ufficiale di informazione dello Stato ucraino, non fa parte del sistema degli organi statali dell’Ucraina e non è autorizzato a rappresentarne la posizione”, precisa l’ambasciata di Kiev in Italia in una nota. È intervenuto nella vicenda anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha domandato all’ambasciatore d’Italia a Kiev, Carlo Formosa, di chiedere chiarimenti alle autorità ucraine.

In una risoluzione dell’Eurocamera del 2021, prima del conflitto, il sito veniva inserito tra i portali web “estremisti che incitano all’odio, i quali alimentano le tensioni sociali e fanno un uso improprio dei dati personali di centinaia di persone, tra cui giornalisti, politici e membri di gruppi minoritari”. La Ong era finita sotto la lente anche dell’OSCE e dell’Ufficio dell’Onu per la Difesa dei diritti umani.

Spesso, alle attività di dossieraggio e di inserimento nelle liste dei nemici da parte dei collaboratori del sito sono seguite morti tragiche. Fra queste, quella di Oles Buzina, giornalista ucraino assassinato nel 2015, pochi giorni dopo che il suo indirizzo era stato pubblicato sul sito. Il reporter italiano Andrea Rocchelli, morto nel 2014 durante un bombardamento in Donbass, risulta nella lista con la dicitura “liquidato”. Lo scorso anno, dopo l’omicidio in Spagna di Andriy Portnov, ex parlamentare ucraino vicino a Viktor Yanukovych, una pista degli investigatori si è concentrata proprio sulla lista di proscrizione del sito.