La pace in Ucraina è vitale per la sicurezza dell’intero continente europeo. È questo il messaggio politico che emerge dal vertice della Coalizione dei Volenterosi, riunita a Berlino sotto la presidenza di Germania, Francia e Regno Unito, con la partecipazione dell’Ucraina.

“I leader hanno condannato l’escalation sistematica da parte della Russia, dei suoi attacchi deliberati e indiscriminati con missili e droni contro i civili e le infrastrutture civili ucraine”, si legge nella dichiarazione. Ma il passaggio politicamente più significativo riguarda la dimensione europea del confronto con Mosca. La coalizione denuncia infatti i recenti attacchi ibridi attribuiti alla Russia, citando espressamente sabotaggi, operazioni di disinformazione e attacchi informatici finalizzati a indebolire il sostegno occidentale a Kiev.

Un messaggio rivolto a Mosca, ma anche alle capitali occidentali, chiamate a misurarsi con le conseguenze strategiche di una guerra che continua a investire direttamente gli equilibri della sicurezza europea.

Nel documento ufficiale pubblicato dal governo tedesco figurano impegni concreti sul piano militare e finanziario. I partecipanti hanno confermato l’obiettivo di garantire all’Ucraina 70 miliardi di euro in equipaggiamenti, assistenza e addestramento militare nel 2026, con un livello almeno equivalente nel 2027. A questi si affianca il prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato all’assistenza militare e finanziaria entro la fine del prossimo anno. Si tratta di impegni annunciati e confermati dai leader, non necessariamente di risorse già interamente erogate.