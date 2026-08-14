Londra, trovato morto ex professore prodigio di Cambridge accusato di plagio

L’ex professore dell’Università di Cambridge Jason Arday, 41 anni, dimessosi la scorsa settimana dopo alcune pesanti accuse di plagio, è stato trovato morto in un’abitazione di Battersea, a Londra. Secondo la Metropolitan Police è stato trovato privo di sensi e dichiarato morto sul posto. Il decesso viene al momento considerato “inaspettato”, ma non sospetto, e sarà trasmesso un fascicolo al medico legale.

Nel 2023 era diventato il più giovane professore nero nella storia dell’ateneo. Pochi giorni fa aveva lasciato la cattedra di sociologia dell’educazione in seguito alle accuse di avere plagiato la sua tesi di dottorato presso la Liverpool John Moores University. Inoltre erano state messe sotto esame altre sue affermazioni, tra cui quella secondo cui avrebbe corso 600 miglia in sei giorni e raccolto milioni per beneficenza. Sospetti anche su alcuni libri che aveva inserito nel suo cv ma che, forse, non avrebbe mai davvero scritto.

La professoressa Deborah Prentice, rettrice di Cambridge, citata dal Times, ha dichiarato: “Siamo profondamente addolorati per questa tragica notizia. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Jason Arday in questo momento incredibilmente difficile”.

Nato nel 1985, Arday aveva frequentato una scuola elementare statale a Battersea prima di iscriversi alla scuola secondaria nella vicina Southfields, riporta la stampa britannica. In seguito ha conseguito un BTEC presso il Merton College di Morden, nella zona sud di Londra, prima di iscriversi all’università. Ha studiato scienze dell’educazione a livello universitario e post-universitario, conseguendo il dottorato di ricerca presso la Liverpool John Moores University, e ricoperto incarichi accademici presso l’Università di Roehampton, l’Università di Durham e l’Università di Glasgow, dove è diventato professore di sociologia dell’educazione nel 2021.

Il libro sulla sua vita, intitolato “Great and Unfortunate Things”, è stato pubblicato negli Stati Uniti all’inizio di questa settimana e sarà pubblicato nel Regno Unito il 27 agosto.