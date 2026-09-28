Paura sul Francoforte-Lisbona: power bank prende fuoco, cosa è successo

Non è la prima volta che accade (ma speriamo sia l’ultima) che un comune power bank costringe al dirottamento un volo aereo. È accaduto, questa volta, sul Francoforte-Lisbona operato da un Airbus A321-200 della Lufthansa e decollato dalla città tedesca nella tarda serata di sabato. Il volo LH1170 è stato dirottato dopo che il dispositivo ha preso fuoco.

Cosa è successo a bordo

Nessun problema per i 198 passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo ma, certamente, tanto spavento. Dopo il decollo, ecco il dirottamento sulla città francese di Lione per l’incendio di un power bank in un sedile. Nel dettaglio, avrebbe preso fuoco dopo essersi surriscaldato. Anche se il dispositivo è stato subito messo in sicurezza e non si è incendiata nessun’altra area interna dell’aereo, per motivi di sicurezza i piloti hanno optato per il dirottamento.

La nota di Lufthansa

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato a RTL che, subito dopo aver preso fuoco, il dispositivo è stato messo al sicuro in una borsa a prova di litio. “Per motivi di sicurezza, l’equipaggio della cabina di pilotaggio ha deciso di effettuare un atterraggio alternativo a Lione e ha dichiarato un’emergenza aerea per ottenere la priorità di atterraggio. La sicurezza dei nostri passeggeri e dei nostri equipaggi rimane sempre la priorità assoluta di Lufthansa”.

Le regole della compagnia aerea

Lufthansa ha regole molto rigide per quanto riguarda il trasporto di power bank, introdotte all’inizio di quest’anno a seguito dell’aumento degli incendi a bordo e di altri incidenti legati alle batterie agli ioni di litio che alimentano questi dispositivi. Secondo il sito web della compagnia di bandiera tedesca, i passeggeri possono trasportare power bank sui voli Lufthansa solo se riposti nel bagaglio a mano. Inoltre, i passeggeri possono portare con sé al massimo due power bank, con una capacità massima di 100 Wh o 2g LC per power bank. Qualora venissero superati questi limiti, è necessaria un’autorizzazione al trasporto. Infine, non è consentito ricaricare o usare power bank durante il volo tranne quelli necessari per alimentare dispositivi medici e non è consentito riporli nelle cappelliere sopra i sedili.