Spagna e Francia in fiamme. Migliaia in fuga

Da un versante all’altro dei Pirenei, Spagna e Francia stanno affrontando una delle più gravi crisi da incendi degli ultimi anni.

La situazione più drammatica riguarda la regione di Madrid dove tre incendi distinti scoppiati a Ovest della capitale si sono fusi, costringendo le autorità iberiche a evacuare almeno 20mila persone. Ben 6mila ettari di terreno sono andati bruciati in quello che la presidente della Comunità di Madrid Isabel Díaz Ayuso ha definito come «il peggior incendio della storia della regione». «È una catastrofe. Non abbiamo mai visto nulla di simile» ha dichiarato in conferenza stampa. Altri 9mila ettari sono andati perduti nella regione di Castiglia y Leon.

Anche la Francia deve fare i conti con una crisi estesa in tutto il Sud del Paese. Il ministro

dell’Interno francese Laurent Nuñez ha dichiarato che a causa dei 32 incendi attorno a Bordeaux sono state evacuate almeno 63mila persone: 40mila nel dipartimento della Gironda e 23mila in quello di Landes. Molti degli evacuati sono turisti che in queste settimane affollano la penisola di Cap Ferret, costretti ad abbandonare la località in barca. Nei giorni scorsi due pompieri erano morti mentre tentavano di spegnere un incendio che aveva avvolto un edificio dell’aeroporto di Bordeaux. In un’intervista rilasciata all’Afp, Nuñez ha affermato che «abbiamo superato la soglia dei 50mila ettari che sono stati bruciati dal 1° gennaio di quest’anno. Quindi, se si prende il riferimento rispetto all’anno scorso, è quasi il triplo».

Entrambi i Paesi hanno chiesto l’attivazione del meccanismo di protezione civile della Ue. In un post su X, il presidente

francese Emmanuel Macron ha parlato dell’arrivo di «due Canadair croati, due Air Tractor portoghesi e due elicotteri pesanti Black Hawk, uno ceco e uno slovacco». Quattro Canadair provenienti da Grecia e Italia sono stati invece dispiegati in Spagna. Intanto la Guardia Civil comunica di aver arrestato un uomo accusato di aver appiccato l’incendio in Castiglia y Leon, mentre un altro è sotto indagine. «I due individui hanno generato scintille durante l’utilizzo dei macchinari, che si ritiene abbiano innescato l’incendio» scrivono su X le autorità iberiche.