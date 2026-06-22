Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, tre morti tra cui l'aggressore

Un agente della polizia di Montreal è stato da colpi di arma da fuoco e un altro è mortoin un negozio di alimentari nel quartiere di Côte-des-Neiges, a Montreal. Un sospetto è stato ucciso. Lo riferiscono i media locali precisando che tutta l'area circostante la sparatoria è stata posta in stato di allerta.
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