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Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, tre morti tra cui l'aggressore

Lo scambio di colpi è avvenuto in un negozio di alimentari nel quartiere di Côte-des-Neiges. Tra le vittime ci sarebbe anche un agente

Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, tre morti tra cui l'aggressore
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Un agente della polizia di Montreal è stato da colpi di arma da fuoco e un altro è morto

in un negozio di alimentari nel quartiere di Côte-des-Neiges, a Montreal. Un sospetto è stato ucciso. Lo riferiscono i media locali precisando che tutta l'area circostante la sparatoria è stata posta in stato di allerta.

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