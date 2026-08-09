Sydney, collisione sfiorata tra due aerei: ferito un membro dell’equipaggio, aperta un’inchiesta

Incidente sfiorato all’aeroporto internazionale di Sydney quando due aerei di linea, un Airbus A320 della Jetstar si è dovuto fermare di colpo, in fase di rullaggio, per evitare la collisione con un Boeing 777 della Qatar Airways che procedeva in direzione opposta.

🚨 JETSTAR CREW MEMBER HURT IN SYDNEY NEAR-COLLISION WITH QATAR JET SUNDAY MORNING.



A dramatic near-miss unfolded on the tarmac at Sydney Airport this morning when a Jetstar Airbus A320 and a Qatar Airways Boeing 777 came within feet of a collision.



✈️ The Jetstar aircraft… pic.twitter.com/UfWrMJl7jU — FL360aero (@fl360aero) August 9, 2026

Cosa è successo

A causa della brusca frenata, un membro dell’equipaggio di cabina della Jetstar è rimasto ferito ed è stato visitato dai paramedici. Nessun passeggero, invece, è rimasto ferito. Secondo quanto riportato dai media locali, la sfiorata collisione è avvenuta intorno alle 7 del mattino ora locale. Il volo JQ402, diretto a Gold Coast, stava rullando verso la pista quando sono avvenuti i fatti.

Secondo quanto appreso da AbcNews, il controllo del traffico aereo è stato soggetto a restrizioni operative per circa due ore con un ridotto numero di aerei in entrata e in uscita dall’aeroporto. “Un membro dell’equipaggio dell’A320 è rimasto ferito e sono stati riscontrati danni tra il carrello di atterraggio anteriore del B-777 e il veicolo per il traino dell’aereo”, ha dichiarato l’Australian Transport Safety Bureau (Atsb), ovvero l’agenzia australiana per le indagini sulla sicurezza dei trasporti.

La nota di Jetstar

“Il nostro aereo stava seguendo le istruzioni del controllo del traffico aereo quando i piloti sono stati costretti a frenare bruscamente dopo che un altro velivolo si è avvicinato troppo”, ha dichiarato un portavoce di Jetstar. “Abbiamo avviato un’indagine sull’accaduto”. Dall’altra parte, la Qatar Airways non ha invece commentato quanto accaduto.

Aperta un’inchiesta

“L’Atsb raccoglierà i dati disponibili sia dagli aeromobili che dal controllo del traffico aereo.

“Gli investigatori interrogheranno anche l’equipaggio di volo coinvolto, gli operatori del rimorchio e i controllori del traffico aereo, oltre ad altri testimoni e parti interessate, e raccoglieranno informazioni registrate pertinenti, comprese le riprese delle telecamere di sorveglianza”, ha dichiarato l’agenzia in un comunicato.

Le ipotesi

Il commissario capo dell’Atsb, Angus Mitchell, ha dichiarato che è troppo presto per ipotizzare dove si sia verificato il problema di comunicazione o di coordinamento.

“In questa fase non sappiamo quali fossero tutte le istruzioni, le otterremo da alcuni dispositivi registrati e dalle interviste per capire cosa è andato storto e perché sono arrivati così vicini, e per assicurarci che questo non accada di nuovo”, ha spiegato ai media.