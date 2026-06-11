Il Pentagono è in lockdown e alcuni piani sono stati evacuati. Lo riporta Cnn, sottolineando che i primi soccorritori stanno entrando nell'edificio con le maschere a gas e tute di protezione. Diversi piani e corridoi sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altri a causa di quello che viene definito "un incidente con materiale pericoloso", secondo quanto riferisce la Cnn citando tre fonti e il dipartimento dei vigili del fuoco.Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno "rilevato un problema con la qualità dell'aria che necessita misure di precauzione fino a quando determineremo il suo significato".
Cronaca internazionale |Allarme nel dipartimento della Guerra
Usa, Pentagono in lockdown: "Incidente con materiale pericoloso"
Soccorritori con maschere antigas e tute protettive sono entrati nell’edificio dopo l’allarme per un possibile incidente con materiale pericoloso.
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