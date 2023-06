Blitz con il detersivo, fontana vandalizzata a Novara. Il sindaco: "Gesto stupido"

Hanno vandalizzato una fontana risalente a quasi un secolo fa, gettandovi all'interno litri e litri di detersivo. È quanto avvenuto nelle scorse ore a Novara, nella vasca del Parco dei bambini. A rendere noto l'accaduto è stato il sindaco della città piemontese, Alessandro Canelli, in una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook. Stando alle prime ricostruzioni, secondo gli inquirenti si tratterebbe di un raid vandalico messo presumibilmente in atto da giovanissimi. I responsabili avrebbero agito con tutta probabilità nelle ore serali, sfruttando il fatto che il parco fosse in quel momento poco frequentato. Si tratta di una fontana che venne progettata e realizzata fra il 1933 e il 1934, sul modello di una vasca analoga già costruita a Genova.

Si trova in un'area verde di circa 20mila metri quadri, recintata. E ad accorgersi dell'atto vandalico sono state a quanto sembra le prime persone arrivate nel parco nelle prime ore della mattina successiva, segnalando poi l'anomalia alle autorità. Gli operai della nettezza urbana hanno quindi provveduto a svuotare la fontana e a riempirla di nuovo. E il primo cittadino di centrodestra non ha nascosto la rabbia ed il rammarico per quanto avvenuto. "Qualche buontempone si è divertito a combinare questo casino, gettando nella fontana del Parco dei bambini presumibilmente del detersivo - ha scritto sulla propria pagina social, stigmatizzando l'accaduto - un atto senza senso che ha ci ha costretti ad intervenire, con gli operatori di Assa, svuotando, ripulendo e riempiendo di nuovo la vasca. La fontana è tornata come nuova, splendida, nonostante lo stupido gesto che dimostra poco rispetto nei confronti soprattutto dei bambini e delle famiglie che frequentano il parco".

Un intervento di pulizia che con tutta probabilità graverà sulle spalle dell'intera collettività. Ma al netto dell'importo economico relativamente esiguo, a non essere piaciuto è ovviamente il gesto sul piano simbolico, che è stato letto alla stregua di una goliardata dannosa e di pessimo gusto. Anche per questo sono a quanto pare in corso le ricerche per individuare i vandali: qualche indizio potrebbe arrivare potenzialmente dai filmati delle telecamere del circuito di videosorveglianza dell'area. Anche se non si tratta di un episodio inedito negli ultimi mesi, perlomeno a livello nazionale: qualcosa di simile si era infatti già verificato anche a Loreto, nelle Marche, poco più tardi di un mese fa. A riprova di come il fenomeno sembra aver preso ormai piede in tutta Italia.