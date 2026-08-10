Cantieri e strade interrotte. Il solito slalom di agosto

Oltre alla chiusura del passante per ristrutturazione, i cantieri interessano anche la superficie della città costringendo i pochi automobilisti rimasti a fare lo slalom tra blocchi e deviazioni.

Preferenziale 90-91

Dal 1° agosto ha aperto al traffico il collegamento tra piazza Stuparich e via Salmoiraghi, a seguito della conclusione dei lavori di riqualificazione della corsia riservata al filobus. Nei giorni scorsi sono state effettuate verifiche e prove operative finalizzate a testare il corretto funzionamento della corsia. Nel corso del mese il traffico privato e quello del trasporto pubblico saranno spostati sulle corsie centrali permettendo progressivamente di effettuare i lavori sulle corsie laterali.

Dall’altra parte della città, a Caiazzo, sono in corso i lavori riqualificazione delle aiuole e del verde. Ora i lavori proseguono nelle vie Pergolesi e Piccinni ed entro fine anno questo tratto di preferenziale sarà terminato, mentre per viale Umbria gli uffici stanno aspettando gli ultimi pareri del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali sulla percorrenza del filobus. Una volta completate le prove e ricevute tutte le autorizzazioni piazza Cappelli riaprirà anche al passaggio di tram e filovie, mentre verrà chiuso l’incrocio con via Comelico per la prosecuzione dei lavori che interesseranno l’incrocio con Tito Livio. Questa parte di cantiere dovrebbe concludersi entro fine anno.

Metrotranvia 7 Nord

A inizio luglio si sono conclusi i lavori infrastrutturali per la metrotranvia nord, tra Adriano e Cascina Gobba e tra Bicocca e il Pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda in via Majorana. Un’opera da 70 milioni per oltre 3 km di linea tranviaria in sede protetta che permetterà di attraversare la città a nord da est verso ovest. Nel quartiere Adriano è previsto anche l’interramento della linea elettrica che oggi divide il quartiere con i suoi tralicci e cavi di alta tensione. Obiettivo dell’amministrazione è inaugurare la nuova linea tranviaria da Cascina Gobba a Niguarda in primavera.

Il collaudo è stato effettuato nei giorni scorsi con il primo transito del tram anche nel tratto BausanBovisasca. Piazza Bausan riapre al tram oggi, mentre da settembre prenderà il via la seconda fase dell’intervento, che porterà il tram fino alla stazione di Bovisa.

Metrotranvia Milano-Limbiate

Dal 27 luglio sono entrati nel vivo i lavori per il rinnovo della tranvia che collegherà Milano, il quartiere Comasina e Limbiate Monte Grappa, i due capolinea della tratta. Le 19 fermate attraversano Milano, Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Limbiate e Varedo.

Ciclabile Ghisolfa

È in corso lo spostamento dei pilastri dell’elettrificazione sul cavalcavia del Ghisallo, che vede ora operativo il cantiere nel tratto verso via Mac Mahon. In primavera sarà ultimata la coppia di ciclabili monodirezionali protette da cordoli tra via Mac Mahon e piazzale Lugano e viceversa, larghe circa un metro e mezzo.

Ciclabile Boifava

L’opera riguarda l’intero tratto della strada, tra via dei Missaglia e il Naviglio Pavese. Saranno delimitate due nuove piste ciclabili monodirezionali per una lunghezza complessiva di circa 1.150 metri. Qui la fine dei lavori è prevista a settembre.

Via Torino

Confermata la fine dei lavori che prevedono l’eliminazione del pavé e l’asfaltatura della via, per inizio ottobre. Dal 22 agosto il cantiere riguarderà anche l’incrocio De Amicis/corso Genova per il rifacimento dell’armamento tranviario e la copertura in asfalto.