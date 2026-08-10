Premio “Cultura e sentimento” a Billy Costacurta e Mazzoleni

Quinta edizione del Premio Ponte di Legno Cultura e Sentimento che ogni anno celebra personalità «capaci di distinguersi per talento, passione e valore umano, accomunate dalla capacità di lasciare un segno nel proprio ambito professionale e nella società». Il riconoscimento, patrocinato dal Comune di Ponte di Legno e dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, ideato dalla famiglia Guerini in collaborazione con Matteo Bormetti e Alessandro Bonan, è uno degli appuntamenti più significativi dell’estate culturale dell’Alta Valle Camonica e mette in dialogo sport, spettacolo e territorio attraverso il racconto delle esperienze di grandi protagonisti.

Due gli appuntamenti per l’edizione 2026: oggi alle ore 16 al «Panoramico» saranno premiati Alessandro Billy Costacurta e Carlo Mazzoleni, in un talk animato da Alessandro Bonan, partner scelto dalla famiglia Guerini per la sua spiccata sensibilità sui temi culturali e sociali. Bandiera del Milan e protagonista del ciclo irripetibile dei rossoneri tra gli anni Ottanta e Duemila, Costacurta ha conquistato sette Scudetti, cinque Coppe dei Campioni/Champions League «diventando un simbolo di eleganza, correttezza e leadership. Conclusa la carriera agonistica, ha saputo affermarsi anche come autorevole opinionista televisivo, continuando a raccontare il calcio con competenza e passione». Accanto a lui sarà premiato Carlo Mazzoleni: giovane promessa dello sci alpinismo e atleta profondamente legato a Ponte di Legno. «In pochi anni è diventato uno dei talenti emergenti grazie ai risultati ottenuti nelle competizioni nazionali e internazionali, imponendosi come uno dei riferimenti della nuova generazione: un percorso costruito con sacrificio, determinazione e forte appartenenza al territorio che lo ha visto crescere. Domani il Premio si sposterà invece al «Clan», nel cuore di Ponte di Legno, dove alle ore 18 sarà protagonista Filippo Caccamo. «Tra i comici più apprezzati: dai social ai teatri, passando per televisione e libri, è oggi uno dei volti più amati della comicità italiana contemporanea».

«Il nostro Premio nasce per valorizzare persone che sanno trasmettere emozioni, valori e passione», spiega Stefano Guerini, ideatore e organizzatore della manifestazione.