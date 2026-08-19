Distrugge gli arredi urbani e poi picchia il sindaco e i carabinieri: fermato un senegalese a Olevano Romano

Momenti di forte tensione a Olevano Romano, in provincia di Roma, dove nelle scorse ore un uomo senegalese alto quasi 2 metri ha seminato il panico nel piccolo centro della Città metropolitana. Le segnalazioni sono arrivate dal quartiere Valle, dove lo straniero ha attaccato gli arredi urbani, danneggiandoli, mentre gridava in una lingua che non era l’italiano. Non capendo cosa stesse accadendo, alcuni residenti si sono barricati nelle loro case in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Ma nemmeno con le divise l’uomo si è placato, anzi.

A rispondere alla chiamata sono stati i carabinieri della Stazione di Olevano Romano e della Compagnia di Palestrina, la Polizia Locale, i sanitari del 118 e il sindaco Umberto Quaresima. Il protocollo in questi casi prevede la possibilità di attuare un trattamento sanitario obbligatorio, che dev’essere autorizzato dal sindaco ed essendo Olevano Romano un piccolo centro, il sindaco ha preferito essere presente durante l’intervento. Seguendo le linee guida per operazioni di questo tipo, i carabinieri hanno tentato di calmarlo prima di effettuare un intervento diretto ma proprio mentre era in corso l’interlocuzione, per verificare se ci fossero i presupposti per non intervenire con la forza, il senegalese si è improvvisamente scagliato contro i militari con calci e pugni, arrampicandosi perfino su una scala e lanciando vasi sui militari.

Solo con l’utilizzo dello spray al peperoncino i militari sono riusciti a fermarlo, anche il bilancio parla di 4 carabinieri della compagnia di Palestrina che sono rimasti feriti, uno in modo grave. Verrà operato quest’oggi presso l’ospedale di Tor Vergata in conseguenza di una frattura maxillo-facciale. Anche il sindaco ha riportato lesioni durante l’intervento, come ha spiegato lui stesso con un post sui social. “Oggi ho avuto una contusione al braccio in una fase concitata di colluttazione volta a calmare un cittadino extracomunitario in preda alla follia, fortunatamente abbiamo evitato il peggio, ma vi assicuro che non è stato semplice. Oggi ho avuto una contusione al braccio in una fase concitata di colluttazione volta a calmare un cittadino extracomunitario in preda alla follia, fortunatamente abbiamo evitato il peggio, ma vi assicuro che non è stato semplice”, ha concluso. È l’ennesimo caso di un’aggressione violenta subita da forze dell’ordine per mano di soggetti stranieri, che contribuiscono a rendere l’Italia sempre meno sicura. Il senegalese, irregolare, è stato arrestato ma, intanto, ci sono altri 4 militari feriti.