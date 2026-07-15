Bambina di 13 anni risucchiata in piscina dal bocchettone, è grave

Una ragazzina di 13 anni è stata soccorsa in condizioni gravi e portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina all'interno di una struttura balneare di Sestri Levante, Genova. Un incidente avvenuto in pochi secondi mentre la ragazzina stava nuotando nella piscina, risucchiata dal bocchettone per i capelli. La piccola è rimasta sott'acqua, soccorsa immediatamente è stata riportata in superficie e affidata alle cure del 118, che ha disposto il trasferimento d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico genovese dov'è arrivata in condizioni gravissime, dopo essere stata rianimata.

Si tratta del secondo incidente in condizioni simili avvenuto in Liguria da maggio ad oggi, quando un'altra bambina era stata soccorsa in una piscina di Celle Ligure sulla riviera di ponente. Gli accertamenti sulla dinamica sono in corso affidati a carabinieri e capitaneria di porto.