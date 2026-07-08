Incendio in un deposito Bartolini di Milano, esplosioni e fumo

Un incendio di grosse dimensioni si è sviluppato nel tardo pomeriggio in un magazzino di logistica della BRT (Bartolini) di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Precisamente le fiamme hanno coinvolto uno dei due capannoni centrali del deposito. Non risulta coinvolta dal rogo la palazzina con gli uffici. Le operazioni di soccorso sono molto complesse con cinque squadre al lavoro per circoscrivere le fiamme. Non si registrano al momento persone coinvolte.

Una spessa colonna di fumo nero, molto denso, si nota a chilometri di distanza. Le fiamme, come si vede da alcuni video realizzati dai passanti, fuoriuscivano dai finestroni laterali, che corrono lungo tutta la lunghezza del deposito. Forti esplosioni sono state avvertite dall’interno della struttura.

“Ho visto le fiamme da lontano e ho chiamato i soccorsi - dice un

operaio presente davanti al rogo -. Lavoro anche io in un’azienda vicina nel settore delle consegne e temo che ci sia qualcuno dentro". Al momento non ci sono conferme sulla presenza di persone all’interno della struttura.