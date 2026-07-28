Maxi incendio nella ricicleria di Novate Milanese: nube nera visibile a chilometri di distanza

All’alba un vasto incendio è divampato all’interno della ricicleria di rifiuti di Novate Milanese, alle porte di Milano. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 5 del mattino, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Dal sito si è alzata una densa colonna di fumo nero, accompagnata da un forte odore acre, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono confluite numerose squadre dei pompieri, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Il bilancio è di un solo intossicato: si tratta del custode dell’impianto, un uomo di 55 anni, soccorso dopo aver inalato i fumi sprigionati dall’incendio. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

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In fiamme rotoballe di carta

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio ha interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di Arpa che, stando ai primi rilievi, non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti.

Permangono nell’area interessata dall’incendio alcuni focolai. I 35 vigili del fuoco impegnati hanno quasi del tutto circoscritto le fiamme e a breve cominceranno le attività di bonifica e smassamento. Gli stessi vigili hanno riferito che è difficile per ora stabilire qualunque ipotesi sulle cause che hanno scatenato il rogo che ha coinvolto poco più della metà dell’isola ecologica.