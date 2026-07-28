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Alle porte di Milano

Maxi incendio nella ricicleria di Novate Milanese: nube nera visibile a chilometri di distanza

Le fiamme sono divampate in un impianto di trattamento rifiuti. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. Intossicato il custode 55enne, ma le sue condizioni non sono gravi

Redazione web
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All’alba un vasto incendio è divampato all’interno della ricicleria di rifiuti di Novate Milanese, alle porte di Milano. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 5 del mattino, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Dal sito si è alzata una densa colonna di fumo nero, accompagnata da un forte odore acre, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono confluite numerose squadre dei pompieri, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Il bilancio è di un solo intossicato: si tratta del custode dell’impianto, un uomo di 55 anni, soccorso dopo aver inalato i fumi sprigionati dall’incendio. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

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In fiamme rotoballe di carta

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio ha interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di Arpa che, stando ai primi rilievi, non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti.

Permangono nell’area interessata dall’incendio alcuni focolai. I 35 vigili del fuoco impegnati hanno quasi del tutto circoscritto le fiamme e a breve cominceranno le attività di bonifica e smassamento. Gli stessi vigili hanno riferito che è difficile per ora stabilire qualunque ipotesi sulle cause che hanno scatenato il rogo che ha coinvolto poco più della metà dell’isola ecologica.

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