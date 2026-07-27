Caso Ranucci, la faccia tosta di Schlein: ora rinnega quello che ha detto contro il governo. E Meloni la gela: “Le allusioni hanno un peso, si scusi”

La presidente del Consiglio torna sul caso Ranucci ricordando una grave affermazione fatta da Elly Schlein il 18 ottobre 2025 davanti al Congresso del Partito socialista europeo ad Amsterdam: “Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo”.

Oggi, 27 luglio 2026, in una trasmissione tv, la segretaria del Pd ha precisato: “Non ho mai fatto nessun collegamento fra governo e mandanti, parlavo del fattoche bisogna difendere la libertà di stampa in ogni Paese sennò chi fa quel mestiere è più esposto. La destra continua a strumentalizzare per coprire i fallimenti del suo governo”.

Ma la meloni non ci sta. “Per mesi Schlein e altri esponenti della sinistra hanno fatto continue allusioni e insinuazioni - afferma sui social la presidente del Consiglio - arrivando persino a gettare ombre sul nostro Paese davanti a una platea internazionale. Oggi che è emerso ciò che era chiaro, cioè che il governo non c’entrava nulla, la segretaria del Pd arriva perfino a rinnegare le proprie parole, sostenendo di non aver mai fatto alcun collegamento”.

Meloni prosegue ricordando che “le parole hanno un peso. Anche le allusioni. E chi ha scelto di gettare ombre sul governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa”.