Scontro frontale tra auto a Turbigo: muoiono un 18enne e una 24enne

Gravissimo incidente a Turbigo, nel milanese, nel quale hanno perso la vita un ragazzo di 18 anni e una giovane di 24. La tragedia è avvenuta questa mattina presto. Ora gli inquirenti sono impegnati nelle indagini per stabilire le esatte dinamiche della vicenda.

Lo schianto

Secondo quanto riferito sino ad ora dalle autorità locali, l'incidente si è verificato intorno alle 7:20 di stamani, domenica 21 maggio. Le vittime viaggiavano come passeggeri a bordo delle auto che si sono scontrate nel terribile frontale, una Renault Clio rossa e una Peugeot 207 scura. L'incidente si è verificato sulla strada statale 341, all'altezza di via Milano. Stando alle prime ricostruzioni, la Clio viaggiava da Castano Primo verso Turbigo su via Milano quando si è scontrata contro la Peugeot, che procedeva in senso opposto. Ancora ignote le ragioni del frontale. Forse un sorpasso azzardato, oppure la perdita del controllo del veicolo. L'impatto fra le due automobili, purtroppo, è stato molto violento.

I soccorsi

Ricevute le segnalazioni, i soccorsi si sono precipitati sul luogo dell'incidente. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare per il 18enne e per la ragazza di 24 anni, entrambi morti a seguito del terribile schianto. Entrambi viaggiavano come passeggeri: il primo sulla Clio, la seconda sulla Peugeot.

Quanto ai ragazzi che si trovavano alla guida della vettura, nessuno di loro ha riportato ferite mortali. Un giovane di 24 anni, che era insieme alla ragazza, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Le operazioni sono state condotte dal personale del 118, accorso sul posto con un'ambulanza della croce Azzurra e un'auto medica. Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi delle vetture, e l'elisoccorso inviato dall'ospedale di Como.

Le indagini

A occuparsi dei rilievi la polizia locale di Castano Primo e i carabinieri di Legnano, che hanno provveduto a effettuare i rilievi. In queste ore gli inquirenti cercheranno di risalire alle esatte dinamiche dell'incidente, e stabilire se altri veicoli sono convolti. Sul tratto di strada interessato, non sono purtroppo presenti videocamere di sorveglianza.