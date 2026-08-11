Linate: jet urta in pista un’auto di servizio

Un piccolo incidente si � verificato questa mattina nell'area dell'aviazione generale, e cio� dei voli non di linea, dell'aeroporto di Linate a Milano dove un aereo turistico in movimento da una piazzola ha urtato con il muso un'auto di servizio della societ� di handling dello scalo. Non si registrano feriti, 10 agosto 2026. ANSA/ANDREA CANALI

Un piccolo jet privato e un’auto di servizio del personale dell’aeroporto si sono urtati in pista ieri a Linate (nella foto). L’episodio si è verificato durante una manovra dell’aereo, intorno alle 11.20. La situazione è stata risolta in circa mezz’ora. Non risultano feriti o gravi conseguenze né per i passeggeri del jet, che stava decollando, né per la guidatrice dell’auto.

L’area interessata dall’incidente è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e, solamente in via precauzionale, due voli in arrivo nello scalo sono stati fatti atterrare altrove: uno a Orio al Serio e uno a Malpensa. Sul posto sono arrivati anche i mezzi del soccorso sanitario del 118. L’urto si è verificato nell’area dell’aviazione generale, quindi non di quella di linea.

L’aereo turistico, che era in movimento da una piazzola, ha urtato con il muso un’auto di servizio della società di handling (l’impresa che si occupa di smistamento bagagli, di carico-scarico e altre mansioni si terra) dello scalo milanese. Nell’auto, una Panda, c’era una operatrice che è stata soccorsa in stato di forte agitazione.

I soccorritori non hanno dovuto fare interventi di rilievo. L’operatività dello scalo milanese è poi tornata alla normalità. Ecco la prima ricostruzione dell’incidente. Il jet privato stava andando verso la pista di decollo. Percorreva la via prevista dalle autorizzazioni e la Panda gli ha tagliato la strada, all’apparenza senza che la donna alla guida si accorgesse dell’arrivo dell’aereo.

Il sospetto è che abbia avuto un malore al volante oppure che fosse distratta dall’uso del telefonino. Sul luogo dello scontro sono stati fatti i rilievi del caso. Per fortuna però tutto si è risolto senza feriti e senza grossi disagi per il traffico aereo.