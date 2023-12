"Mando le foto a tua moglie...". Quel ricatto dell'ex amante per 800 euro

Una donna di 55 anni è stata tratta in arresto a Milano nel pomeriggio dello scorso lunedì 18 dicembre per aver tentato di estorcere del denaro a un 47enne milanese con cui aveva intrattenuto una relazione extraconiugale: per costringere il suo amante a cedere al ricatto e versarle la cifra richiesta di 800 euro, la 55enne aveva minacciato di pubblicare e diffondere le foto intime che lui le aveva inviato tramite cellulare o di mostrarle direttamente a sua moglie.

Il tentativo di estorsione è stato peraltro messo in atto dalla donna in pieno giorno proprio dinanzi a una nota pasticceria sita in piazzale di Porta Lodovica di cui il suo amante risulterebbe titolare. "Se non mi dai 800 euro, mando tutte le tue foto a tua moglie, faccio casino nel locale e poi stampo le foto e le lascio nel locale" , avrebbe gridato la 55enne all'uomo per convincerlo a cedere alle sue richieste. Una piazzata in piena regola, insomma, che peraltro è proseguita anche quando sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Milano: anche dopo l'arrivo dei militari, infatti, la 55enne ha continuato a insistere pretendendo dall'ex amante la consegna del denaro richiesto. Colta in flagranza di reato, la responsabile è stata quindi dichiarata in arresto con l'accusa di tentata estorsione e inizialmente rinchiusa dietro le sbarre del carcere di San Vittore: si tratta, come riferito dalle autorità, di una donna di 55 anni disoccupata e con qualche precedente alle spalle.

Nella giornata di ieri, giovedì 22 dicembre, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano Giulio Fanales ha convalidato il fermo della donna e disposto per lei gli arresti domiciliari, come richiesto dal pubblico ministero Leonardo Lesti. Dagli atti dell'indagine condotta dai carabinieri è emerso che il titolare della pasticceria aveva intessuto una relazione clandestina con la 55enne, alla quale nell'ultimo periodo aveva anche inviato delle foto intime compromettenti. Approfittando della situazione, la donna aveva iniziato a chiedergli del denaro, minacciando di mostrare gli scatti osè ricevuti alla moglie del 47enne. Presentatasi nel locale per riscuotere lo scorso 14 dicembre, era riuscita a farsi consegnare 400 euro. Non paga, dopo soli quattro giorni, era tornata alla carica con l'obiettivo di raddoppiare la posta. Preoccupato ed esasperato dalla situazione, tuttavia, l'uomo aveva deciso di mettere fine alla questione chiedendo l'aiuto dei carabinieri e denunciando la sua ex amante.