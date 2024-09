Il giallo del medico con la "droga dell'amore". Era in hotel a Milano con 1.400 dosi

Ascolta ora 00:00 00:00

Scatta il sequestro da parte dei carabinieri di Milano di un ingente quantitativo di Mdpv (Metilenediossipirovalerone), meglio conosciuta come "droga dell'amore". La sostanza era in possesso di un medico nato in Svizzera che stava soggiornando in un hotel in zona Stazione Centrale.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio si è verificato di recente nel capoluogo meneghino. Tutto è partito da una segnalazione inoltrata alle forze dell'ordine dal personale di un albergo sito in piazza Duca d'Aosta, nelle vicinanze dalla Stazione Centrale. I dipendenti dell'hotel chiedevano un intervento da parte dei carabinieri perché preoccupati dalle urla che udivano provenire da una delle camere.

Sul posto sono quindi arrivati i militari del nucleo Radiomobile, che hanno raggiunto la stanza indicata, trovando al suo interno un medico di 40 anni, risultato poi essere nato in Svizzera. L'uomo era completamente fuori di sé. Alla vista dei carabinieri ha dato in escandescenze ed è stato molto difficile calmarlo. Considerato lo stato in cui si trovava, i militari hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito, verificando bene lo stato della stanza e mettendo a setaccio i beni in possesso del 40enne. In questo modo è stato possibile indivuare diverse dosi di sostanza stupefacente. In una pochette, infatti, si trovavano ben 14 grammi di Mdpv.

L'Mdpv, o "droga dell'amore", è una sostanza psicoattiva che agisce come inibitore della ricaptazione di noradrenalina e dopamina e funziona da stimolante, cosa che spiegherebbe lo stato di forte agitazione in cui è stato trovato il 40enne. Sono stati i tecnici del Lass (Laboratorio per l'analisi delle sostanze stupefacenti) a confermare il tipo di sostanza.

Il medico, risultato essere un incensurato, ha ricevuto una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La "droga dell'amore"

Gli inquirenti di Milano intendono conoscere le modalità in cui l'uomo è venuto in possesso della sostanza. L'Mdpv è un forte stimolante, e viene spesso impiegato da coloro che praticano il chemsex, ossia sesso dopo aver assunto delle droghe.

Ha un odore molto forte e viene spesso venduta in forma di polvere biancastra, anche se in alcuni casi si possono trovare anche delle pastiglie.

I suoi effetti sono simili a quelli della cocaina, del metilfenidato e delle anfetamine.