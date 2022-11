Minacciò la mamma di Zaniolo: condannato

La mamma di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma e della Nazionale italiana, ha riconosciuto l’uomo che l’aveva minacciata e derubata dell'orologio nel maggio del 2019. Il rapinatore è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di carcere. Solo un mese prima qualcuno era riuscito a introdursi nel garage condominiale dove la donna teneva la sua vettura, una Bmw, e gliel’aveva rubata. Stavolta, però, Francesca Costa non ha avuto alcun dubbio e ha subito indicato uno dei due rapinatori che le avevano sottratto il Rolex minacciandola.

"Stai zitta altrimenti ti sparo"

Come riportato da Il Messaggero, la madre del calciatore aveva spiegato in aula quanto avvenuto durante la seconda rapina, dopo solo un solo mese dalla prima. “I ladri erano due, uno mi ha tenuto per la spalla e l'altro mi ha pestato il piede. Mi hanno tolto l'orologio, uno mi ha detto: stai zitta, altrimenti ti sparo” , aveva ricordato la donna agli investigatori. Poi aveva aggiunto che non si sarebbe mai aspettata di essere scippata in pieno giorno, in un posto molto trafficato: “Non sono abituata a queste cose, a La Spezia non succedono, posso girare anche con un Rolex. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l'importante, in questi casi, è sopravvivere”. Dopo la denuncia i carabinieri della compagnia Eur avevano quindi avviato le indagini che hanno poi portato al fermo del presunto colpevole.

Non è la prima volta

Gli investigatori hanno ricostruito i fatti avvenuti in viale dell'Aeronautica nel maggio 2019. Stando a quanto emerso, due uomini a bordo di un motorino, entrambi con il volto coperto, avevano avvicinato Francesca Costa e, dopo averla minacciata urlandole “stai zitta, altrimenti ti sparo”, le avevano rubato sia la borsa che l’orologio, un Rolex. In seguito la vittima aveva detto: “Adesso sto meglio, ho superato lo spavento. I carabinieri sono stati bravissimi. Voglio ringraziare il gruppo operativo. Sono stati tutti attenti, hanno cercato di farmi superare la paura”.

Anche il figlio era rimasto molto scosso da quanto accaduto alla madre, commentando il fatto sui social: “Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e derubarla delle sue cose”. Come se non bastasse, lo scorso giugno un ladro era entrato nel Bar Costa di La Spezia, della famiglia Zaniolo, tentando di rubare il fondo cassa. Il malvivente era stato arrestato dalle forze dell'ordine

