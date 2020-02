I ladri danneggiano l'auto della mamma di Zaniolo: "Grazie per la gradita sorpresa"

Non c'è pace per Francesca Costa, mamma del talento della Roma Nicolò Zaniolo. Alcuni ladri, infatti, nella notte hanno provato a rubarle per l'ennesima volta la sua automobile e lei l'ha presa sul ridere postando una story su Instagram dove si nota come le abbiano smontato per intero l'interno dell'abitacolo: "Menomale che ci si ama... fosse il contrario dovrei farmi spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese...".

Nell'aprile del 2019 la sexy mamma del giocatore della Roma, attualmente ai box per infortunio, aveva subito il furto dell'auto e aveva utilizzato sempre i social network per "ringraziare" i ladri per il bel regalo di Pasqua: "Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto" . A distanza di qualche giorno, però, la vettura fu ritrovata dalla forze dell'ordine con la Costa che aveva ringraziato per il ritrovamento del suo prezioso veicolo con il quale accompagna il figlio agli allenamenti a Trigoria: "Bentornata...Grazie!".

Presi di mira

La madre di Zaniolo in questi mesi è stata presa di mira più di una volta e non solo per la questione auto. I tifosi della Lazio, infatti, per colpire il figli durante il derby e non solo le hanno dedicato dei cori per niente simpatici a cui lei aveva reagito in malo modo: "Agli insulti cantati da individui così educati, le cui madri saranno orgogliose di loro tu hai risposto sul campo nel miglior modo possibile. La mamma di Zaniolo è così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro".

La Costa aveva poi svelato come Nicolò ci fosse rimasto male per quei cori indegni: "Come l'ha presa mio figlio? Entrando in macchina mi ha detto: "Ma i cori alla mamma?” Aveva la faccia di chi voleva dire che era stata tosta da digerire ma io gli ho detto subito che era stato bravo, che era come se non li avesse sentiti. Li chiamano sfottò, ma gli sfottò sono altri. Mi dicono: “Ci sono sempre stati, ma non per questo, sono giustificabili. Io uso molto l’ironia, e con mio marito ci abbiamo riso su. Ma non è certo simpatico, mi dispiaceva per mia figlia".

Recentemente, però, i tifosi della Lazio hanno preso di mira direttamente anche Zaniolo per via dell'infortunio subito al ginocchio che lo terrà ai box fino a fine stagione e che forse gli farà saltare anche Euro 2020: "Salta con noi, Zaniolo salta con noi", il coro riservato all'ex canterano dell'Inter, o peggio ancora lo striscione esposto una settiman fa prima della stracittadina fuori da Trigoria: "Zaniolo come Rocca...zoppo de Roma".

