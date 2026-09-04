Omicidio a Udine, 61enne ucciso a colpi di cacciavite al torace: caccia all’aggressore

Grave fatto di sangue a Udine, dove nella serata di oggi un uomo di 61 anni, di origini marocchine, ha perso la vita dopo essere stato colpito ripetutamente al torace con un cacciavite. Le ferite riportate erano talmente gravi che la vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale.

In un primo momento gli investigatori avevano indicato erroneamente la vittima come una donna. Successivi accertamenti hanno invece permesso di stabilire che si tratta di un uomo di 61 anni.

L’aggressione si è verificata in via Castions di Strada. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di cacciavite al torace. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri.

Gli operatori del 118, inviati dalla centrale Sores, hanno prestato le prime cure alla vittima nel tentativo di stabilizzarla, per poi trasferirla d’urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il 61enne è morto durante il trasporto in ambulanza.

Del caso si stanno occupando i carabinieri del Comando provinciale di Udine, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’omicidio e nella ricerca dell’aggressore. Secondo le prime ipotesi investigative, il responsabile potrebbe essere l’ex compagno della sorella della vittima, probabilmente anche lui di origine straniera. Le ricerche sono in corso.