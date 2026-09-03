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Cronaca locale

Padre, madre e figlio trovati morti in casa nel Savonese: ipotesi omicidio-suicidio

Sessantenne spara alla moglie e poi uccide il figlio. In un biglietto avrebbe lasciato scritto i motivi del gesto

Redazione web
Carabinieri
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Tragedia famigliare a Finale Ligure, nel Savonese. Poco prima di mezzogiorno e mezza i corpi senza vita di tre persone sono stati trovati in un appartamento: si tratta di un uomo, una donna e un ragazzo quattordicenne. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella dell’omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Borgio Verezzi, l’automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, Daniele Baruzzo (60 anni). avrebbe sparato alla moglie Paola Siri e al figlio Mattia e, subito dopo, si sarebbe tolto la vita. I motivi del gesto, legato a problemi familiari, sarebbero stati scritti in un biglietto trovato in casa dai soccorritori. I vicini di casa avrebbero udito i colpi di pistola intorno a mezzanotte. L’arma era regolarmente detenuta da Baruzzo.

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