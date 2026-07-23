Il "patto" sugli oratori tra Lombardia e Diocesi

Ogni oratorio un mondo. E di piccoli, grandi mondi ce ne sono tanti, tantissimi: 937, praticamente mille nella Diocesi di Milano e 2.300 se si calcola l’intera Lombardia.Insistere sulla loro importanza sociale è sempre utile, benché la gran parte dei genitori e dei nonni sappia per esperienza diretta quanto siano risolutivi questi campi nelle parrocchie per garantire ai ragazzi un’oasi di sport e cultura senza perdere di vista la cura dell’anima. È un riconoscimento economico importante quello che arriva dalla Regione attraverso il progetto «Giovani in rete 2026- 2027»: le risorse stanziate prevedono un contributo di 930 mila euro (con un incremento di 330.000 euro rispetto ai 600.000 euro destinati per il 2025-2026). Ai fondi regionali si aggiungono 300mila euro della Diocesi e la possibilità di avvalersi di un co-finanziamento a tasso zero per 15 anni, pari a4 milioni di euro, grazie all’intervento dell’ICSC (Istituto per il credito sportivo e culturale). In tutto 5 milioni a disposizione per le attività dei ragazzi nelle migliaia di parrocchie che li accolgono. La Lombardia ospita il 40 per cento degli oratori italiani. «Un patrimonio sociale che sosteniamo con decisione, sottolineandole il valore formativo e valoriale per l’intera comunità» il commento di Federica Picchi, sottosegretario alla presidenza della Regione con delega a Sport e Giovani, che ha strutturato l’accordo.

L’arcivescovo Mario Delpini, collegato dal Brasile dove è inmissione, ha definito il bando un modo per affrontare «l’emergenza educativa» e«un segno di buona relazione tra le istituzioni e di una buona finalizzazione delle risorse per il bene comune».