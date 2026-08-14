Carta identità elettronica. Il Comune: “Venite a farla”

A Milano quasi 8 persone su 10 hanno già sostituito le carte d’identità cartacee, passando alla Carta d’Identità Elettronica. Il 3 agosto era la dead line per la sostituzione del documento di identità cartaceo, in conformità con le direttive europee. Se non lo avete ancora fatto, nessun panico: il 16 giugno il governo ha prorogato ulteriormente questa scadenza stabilendo che la carta d’identità cartacea resterà valida anche oltre il 3 agosto 2026, purché non sia scaduta. Ma non è valida però per l’espatrio. Per l’esercizio di diritti fondamentali (come l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative; ritiro della corrispondenza; notifica di atti giudiziari; ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione), nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è invece utilizzabile. Attenzione: non può essere utilizzata per viaggiare fuori dai confini nazionali.

Ad oggi sono state emesse 63.900 Carte d’Identità Elettroniche dagli uffici dell’anagrafe comunale. Sono 5.609 le persone che hanno già prenotato un appuntamento per il rilascio del nuovo documento. Mentre sono 15.500 i cittadini che non hanno ancora prenotato l’appuntamento in Comune. Si tratta per lo più di milanesi tra i 35 e i 50 anni - rende noto il Comune- che non sono interessati perchè in possesso di passaporti o documenti comunque validi per l’espatrio. Dopo l’annuncio del Governo dell’ulteriore proroga, seppur parziale, al 31 gennaio, le nuove prenotazioni giornaliere sono diminuite di circa il 50% rispetto alle settimane precedenti, rende noto il Comune.

Per accompagnare la sostituzione delle carte d’identità cartacee il Comune ha avviato una campagna straordinaria e proattiva, contattando direttamente le persone interessate attraverso e-mail, lettere cartacee e attività di comunicazione mirata. Così è stato potenziato il personale - ricorrendo a risorse interne - per prolungare gli orari di apertura delle sedi decentrate. Ad oggi, grazie alla task force attivata e agli orari prolungati degli uffici l’80 per cento dei milanesi ha in tasca una carta di identità elettronica. Il Comune rinnova quindi l’invito a sostituire il documento cartaceo con quello elettronico, nonostante la parziale proroga annunciata dal Governo, per evitare anche di avere gli uffici ingolfati a fine gennaio.

L’Anagrafe centrale di via Larga ha sospeso ora l’orario prolungato del giovedì e del sabato mattina fino al 6 settembre mentre dal 17 al 21 agosto l’accesso agli sportelli sarà riservato ai soli appuntamenti, con eccezione degli sportelli dell’ufficio nascite che rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12. Rimangono chiuse fino al 6 settembre anche la sede decentrata di via San Paolino (municipio 6), la sede di via Passerini 5 e via Baldinucci 76 nel municipio 9.

Attenzione le carte d’identità elettroniche rilasciate dal 30 luglio a cittadini con un’età pari o superiore a 70 anni alla data di emissione hanno durata illimitata. Se usate per accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione le carte d’identità elettroniche hanno durata di dieci anni.