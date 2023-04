Rissa sul bus a Milano: il video choc dell'aggressione

Dapprima gli spintoni e le parole grosse, poi le botte. Una rissa violenta quella che si è consumata nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 aprile, all'altezza di via Trivulzio, a bordo del bus sostitutivo della linea M1 (la rossa) di Milano. Due uomini, di cui uno visibilmente ubriaco, sono venuti alla mani per futili motivi. Stando a quanto riporta il sito d'informazione Milano Today, sul posto sono intervenuti la polizia, i vigilanti della security Atm e le ambulanze. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi.

Il video della rissa

La rissa è stata ripresa con lo smartphone da uno dei passeggeri che viaggiava a bordo del mezzo. Nel video s'intravedono due persone - i volti sono stati oscurati - che prima discutono a voce alta, poi si spintonano reciprocamente. Non solo: in quella manciata di secondi volano anche calci, schiaffi e insulti pesantissimi. Qualcuno tenta invano di separare i due litiganti mentre gli altri pendolari allertano le Forze dell'Ordine. Sul luogo della segnalazione, all'altezza di via Trivulzio, sono arrivati i poliziotti della Questura di Milano e gli addetti alla sicurezza di Atm. A parte il grande spavento, nessun passeggero è rimasto ferito.

Le reazioni

Il video, condiviso sui social, ha generato reazioni di rabbia e indignazione. " Ogni giorno si ha paura di andare in giro. - scrive un utente a margine del filmato - Ma fa paura anche stare a casa, con certi balordi come vicini sempre pronti a fare rissa ". " Ormai siamo in guerra, ragazzi. - è il commento solenne di un altro - Se non torniamo a casa con una multa, ci torniamo con le ossa rotte ". Qualcuno punta il dito contro l'amministrazione locale: " La famosa 'emergenza criminalità' a Milano che secondo solo per il sindaco non esiste ".