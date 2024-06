Sangue per le strade di Napoli, uomo accoltellato alla schiena: è in fin di vita

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di sconcerto questa mattina a Napoli, dove un uomo è stato aggredito e pugnalato alla schiena mentre si trovava in piazza Guglielmo Pepe. La vicenda è tutta da chiarire e le forze dell'ordine si trovano al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda. La vittima si troverebbe ricoverata in gravissime condizioni e, stando a quanto riferiscono i medici che la stanno curando, sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo le informazioni fornite sino ad ora dalle autorità locali, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, sabato 8 giugno. A quanto pare il fatto di sangue avrebbe visto coinvolti dei cittadini stranieri, anche se non sono state riferite le nazionalità. Sappiamo però che l'attacco potenzialmente mortale si è verificato in piazza Guglielmo Pepe, alle spalle di Porta Nolana e nei pressi di piazza del Carmine.

Un uomo è stato aggredito e pugnalato alle spalle, per poi essere lasciato a terra. L'allarme è scattato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, seguiti dagli agenti di polizia del commissariato Ponticelli. I soccorritori si sono subito accorti che la vittima si trovava in gravi condizioni: dopo averla stabilizzata, l'hanno caricata sull'ambulanza e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove si trova attualmente ricoverata. A quanto pare le sue condizioni sono molto gravi, tanto da trovarsi in fin di vita.

Gli inquirenti non sono ancora riuscito a identificare chi ha subito l'aggressione, dal momento che l'uomo non aveva alcun documento con sé. Si tratterebbe, però, di un cittadino di origini straniere.

Le indagini

Mentre i medici cercano disperatamente di salvare la vita all'uomo, gli agenti del commissariato Ponticelli stanno facendo il possibile per ottenere maggiori particolari sulla vicenda. Si teme si sia trattato di una violenta resa dei conti.

Le ricerche delsono in corso.

Intanto la comunità esprime preoccupazione per questo caso di violenza, si tratterebbe, infatti, dell'ennesimo accoltellamento avvenuto nel pieno centro di Napoli.